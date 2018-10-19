|
Продолжаются работы по строительству пешеходного моста в районе ст. Брест Восточный
20.10.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Продолжаются работы по строительству пешеходного моста над железнодорожными путями в районе станции Брест Восточный.
В настоящее время идут работы по нанесению финишного противоскользящего покрытия, установку перил из современных композитных материалов, благоустройство прилегающей территории.
Мост длиннее своего предшественника – он пересекает улицу Мошенского, образуя безопасный переход над проезжей частью.
Работы на некоторое время приостанавливались, но теперь продолжаются. О сроках, которые на данный момент сдвинулись от плановых, пока ничего неизвестно. Будем надеяться, что до зимы справятся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаются работы по строительству пешеходного моста над железнодорожными путями в районе станции Брест Восточный. В настоящее время идут работы по нанесению...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)