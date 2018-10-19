Продолжаются работы по строительству пешеходного моста в районе ст. Брест Восточный

Продолжаются работы по строительству пешеходного моста над железнодорожными путями в районе станции Брест Восточный.



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В настоящее время идут работы по нанесению финишного противоскользящего покрытия, установку перил из современных композитных материалов, благоустройство прилегающей территории.



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Мост длиннее своего предшественника – он пересекает улицу Мошенского, образуя безопасный переход над проезжей частью.



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Работы на некоторое время приостанавливались, но теперь продолжаются. О сроках, которые на данный момент сдвинулись от плановых, пока ничего неизвестно. Будем надеяться, что до зимы справятся.