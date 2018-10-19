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ДТП с участием свадебного кортежа: жених потерял самоконтроль и попрыгал по машине сотрудника милиции

20.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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ДТП с участием свадебного кортежа: жених потерял самоконтроль и попрыгал по машине сотрудника милиции

    Фото: Даниил Славинский

В пятницу около 15:30 на улице Виленская возле медколледжа случилась небольшая авария, ставшая причиной дальнейшего конфликта. 

По сообщениям очевидцев, в ДТП участвовала машина свадебного кортежа с «поцарапанным боком», у другого автомобиля было разбито лобовое стекло - так, будто произошёл наезд на пешехода. 

Ситуацию прояснили в отделе внутренних дел.

— При движении по улице Виленская в направлении центра города произошло попутное столкновение автомобиля BMW из свадебного кортежа и автомобиля Saab под управлением сотрудника Слуцкого РОВД, — рассказал сайту SlutskGorod заместитель начальника Слуцкого РОВД Андрей Заяц,  Причиной аварии стало то, что водитель BMW перестраивался из левой полосы в правую и не пропустил движущийся автомобиль Saab. Оба водителя были трезвыми. 

В результате жених, который находился на пассажирском сиденье в машине кортежа и ехал в ЗАГС на роспись, потерял самоконтроль, вышел из автомобиля и попрыгал по автомобилю Saab сотрудника милиции, повредив при этом капот, крышу и лобовое стекло (повреждения описаны SG по сообщениям очевидцев). Из людей никто не пострадал. 

На этом конфликт был исчерпан, водитель BMW и жених свою вину признали. По факту ДТП административный протокол, по факту повреждения автомобиля - уголовное дело по статье «хулиганство».

ДТП с участием свадебного кортежа: жених потерял самоконтроль и попрыгал по машине сотрудника милиции

ДОПОЛНЕНО В 13:05. Со слов участника ДТП, по факту происшествия проводится проверка, в настоящий момент изымаются записи видеорегистратора, «на которых отчётливо видно, как автомобиль Saab влетел в свадебный кортеж». Обстоятельства аварии уточняются. 

Slutsk-Gorod.by

 
 
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По сообщениям очевидцев, в ДТП участвовала машина свадебного кортежа с «поцарапанным боком», у другого автомобиля было разбито лобовое стекло - так, будто...
 
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