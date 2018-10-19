Задержан водитель трактора с плугом, из-за столкновения с которым погибли четыре женщины

Следствие установило, что плуг, с которым под Чериковом столкнулся Renault Logan , не был оборудован габаритными огнями и световозвращающими элементами, сообщает телеграм-канал Следственного комитета. В аварии погибли четыре женщины.



Фото предоставлено ГАИ УВД Могоблисполкома

«Следствием установлено, что плуг, с которым произошло столкновение Renault Logan, не был оборудован габаритными огнями и световозвращающими элементами. По подозрению в совершении преступления задержан водитель трактора.

Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

Страшная авария произошла в пятницу, 19 октября. За рулем Renault Logan была 40-летняя женщина, рассказала TUT.BY представитель областной ГАИ Татьяна Старосотникова. В машине ехали еще 4 пассажира. Не доезжая 12 км до Черикова, на дороге Могилев — Чериков — Костюковичи она врезалась в двигавшийся впереди в попутном направлении трактор «Беларус» с прицепным пахотным плугом.

В результате столкновения четыре женщины от полученных травм скончались на месте ДТП: 40-летняя водитель и три пассажирки 19, 35 и 49 лет. Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами. По предварительной информации, водитель не заметила плуг, прицепленный к трактору, и врезалась в него, сообщили в СК.

Очевидцев ДТП просят обратиться в управление Следственного комитета по Могилевской области по телефонам: (8 0222) 23−09−27, 29−80−06.

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