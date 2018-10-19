Министерство информации заблокировало 12 сайтов и 6 страниц «ВКонтакте»

Как сообщили представители Мининформа, 18 и 19 октября 2018 года ведомством было принято решение о блокировке шести страниц соцсети «ВКонтакте» за размещение на них экстремистских материалов.

Кроме того, ограничен доступ к 12 интернет-сайтам. Причина – размещение ненадлежащей рекламы. При этом в ведомстве не уточнили, какие именно ресурсы были заблокированы.

Отметим, что всего с начала 2018 года Министерством информации по разным причинам были заблокированы более сотни интернет-ресурсов, а также отдельных групп или страниц в соцсетях. Причины, по которым могут быть заблокированы интернет-ресурсы, в большинстве случаев связаны с нарушением законов о СМИ, о рекламе и других законодательных актов.