Секс-робота за два часа в Tinder замэтчили 92 человека

В 2017 году генеральный директор Real Doll Мэтт Макмаллен создал секс-куклу Хармони, про которую говорил: «Больше, чем робот. С ней можно поговорить». Пару дней назад режиссер Джимми Мехель решил провести эксперимент: получил разрешение Мэтта и зарегистрировал Хармони в Tinder, по информации tjournal.ru рассказываем, что из этого вышло.



Джимми затеял идею с сайтом знакомств для того, чтобы выяснить, сколько реальных людей заинтересуются общением с куклой. В профиле Хармони он написал: «Привет, я анатомически точный, способный заниматься сексом робот с самым продвинутым искусственным интеллектом. Я зашла в Tinder, чтобы узнать, заинтересуются ли мной парни». В качестве фото профиля Мехель загрузил не только сексуальные снимки робота, но и кадр, на котором внутри «черепа» видна техническая начинка.





Режиссер следил за профилем Хармони на протяжении дня: всех свайпал вправо – то есть подтверждал согласие на знакомство. Тем, кто также свайпнул куклу Джимми писал: «Вы бы занялись сексом с роботом? Да, нет или может быть». За два часа у Хармони образовалось 92 пары, но из них ответили только 57 человек. 25 сказали режиссеру «нет», 17 – «да», 15 – «может быть». Получается, что 56% людей, из всех, кто свайпнул Хармони, не против секса с роботом.



А вы бы занялись сексом с искусственным интеллектом?