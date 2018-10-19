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Харви-звезда: белорусский блогер завел в квартире гуся и снимает про него сериал

20.10.2018 19:16 — Разное | Партизан  
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Белорусский блогер завел в квартире гуся и теперь снимает про него сериал. В интернете за приключениями человека и птицы следят десятки тысяч подписчиков, а корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова отправилась в гости к необычным друзьям.

Харви-звезда: белорусский блогер завел в квартире гуся и снимает про него сериал
Белорусский блогер завел в квартире гуся и теперь снимает про него сериал. В интернете за приключениями человека и птицы следят десятки тысяч подписчиков, а корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова отправилась в гости к необычным друзьям.

Харви, так ласково Андрей называет своего питомца, уже привык к гостям. Позирует перед камерой, чувствует себя хозяином.

«Где-то в СССР давно был дрессировщик, который дрессировал гуся. Ездил с ним с номерами. И я подумал, что это интересно. Я нашел продавца гусей. Мы встретились, я забрал яйцо. У друга взял инкубатор, привез домой и ждал, пока вылупится», – рассказал видеоблогер.

Харвистеру уже 5 месяцев. Он гордый и умный. При желании может выполнить команды «фас», «стоять», «идти». Если в настроении, с удовольствием играет. 

Андрей по образованию режиссер. Жизнь с птицей снимает на камеру. У Харви есть гусиный видеоблог и странички в соцсетях. Не для лайков и подписчиков, хотя их уже много. Андрей говорит – он просто делится опытом.

Блюда из курицы – любимое лакомство Харви. Гусь не отказывается и от сосисок. Кстати, тоже куриных. А еще с удовольствием щиплет сыр, гречку и рис. А вот траву ест все реже.

Харви сейчас учится летать. А еще ищет друзей во дворе. На улице эту пару встречают порой настороженно, порой – с восторгом.

«Я живу здесь уже год. В интернете увидела новость, что живет человек и гуся выращивает. Я узнала свой подъезд. И подумала – это же возле меня. А я его еще не видела. Сейчас очень счастлива, что увидела этого гуся», – говорит соседка блогера Юлия Амири.

К Андрею уже обращаются за советом желающие завести такого же питомца дома. А блогер в шутку считает себя основателем моды на гусей.


 
Теги: Новости
 
 
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