Больше тысячи фур скопилось на выезд из Беларуси

Больше всего фур скопилось на выезде в Литву. Здесь в пунктах пропуска находится более 700 большегрузов.





На выезд в Литву, по состоянию на 20 октября на 19.00





Пункт пропуска Количество грузовых машин

«Котловка» — «Лаворишкес» более 30

«Каменный Лог» — «Мядининкай» более 300

«Привалка» — «Райгардас» более 230

«Бенякони» — «Шальчинкай» более 140





На выезд в Латвию, по состоянию на 20 октября на 19.00





Пункт пропуска Количество грузовых машин

«Григоровщина» — «Патерниеки» более 220

«Урбаны» — «Силене» более 200





В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.



