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Больше тысячи фур скопилось на выезд из Беларуси

20.10.2018 19:51 — Разное | Партизан  
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На литовским и латвийском направлениях образовались очереди автомобилей на выезд из Беларуси, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Больше всего фур скопилось на выезде в Литву. Здесь в пунктах пропуска находится более 700 большегрузов.

На выезд в Литву, по состоянию на 20 октября на 19.00

Пункт пропуска                                            Количество грузовых машин
«Котловка» — «Лаворишкес»                    более 30
«Каменный Лог» — «Мядининкай»            более 300
«Привалка» — «Райгардас»                            более 230
«Бенякони» — «Шальчинкай»                    более 140

На выезд в Латвию, по состоянию на 20 октября на 19.00

Пункт пропуска                                 Количество грузовых машин
«Григоровщина» — «Патерниеки» более 220
«Урбаны» — «Силене»                         более 200

В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.


 
 
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На литовским и латвийском направлениях образовались очереди автомобилей на выезд из Беларуси, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
 
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