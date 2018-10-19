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Больше тысячи фур скопилось на выезд из Беларуси
На литовским и латвийском направлениях образовались очереди автомобилей на выезд из Беларуси, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
Больше всего фур скопилось на выезде в Литву. Здесь в пунктах пропуска находится более 700 большегрузов.
На выезд в Литву, по состоянию на 20 октября на 19.00
Пункт пропуска Количество грузовых машин
«Котловка» — «Лаворишкес» более 30
«Каменный Лог» — «Мядининкай» более 300
«Привалка» — «Райгардас» более 230
«Бенякони» — «Шальчинкай» более 140
На выезд в Латвию, по состоянию на 20 октября на 19.00
Пункт пропуска Количество грузовых машин
«Григоровщина» — «Патерниеки» более 220
«Урбаны» — «Силене» более 200
В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.
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На литовским и латвийском направлениях образовались очереди автомобилей на выезд из Беларуси, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
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