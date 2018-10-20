Белорусский КВНщик Евгений Сморигин после страшного ДТП: «Я в порядке»

Согласно имеющейся информации, автобус, в котором ехали артисты популярного «Дизель-шоу», столкнулся с грузовиком.





В этой аварии погибла капитан команды КВН «Девушки из Житомира» Марина Поплавская. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе Е. Сморигин, выступавший ранее в минской команде «ЧП».





В своем Инстаграм он выразил свои соболезнования в связи с гибелью Марины Поплавской.





— Сегодня утром произошла трагедия. Автобус с актерами «Дизель шоу» попал в ДТП. Погибла Марина Поплавская. Покойся с миром, наш эталон доброты на земле! (Все остальные живы. Различные травмы конечностей. Пожалуйста, друзья, коллеги, не звоните мне, я в порядке. Нет сил говорить. Горе…), — сообщил Сморигин на своей странице в соцсети.