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Белорусский КВНщик Евгений Сморигин после страшного ДТП: «Я в порядке»

21.10.2018 09:05 — Разное | Партизан  
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Белорусский КВНщик Евгений Сморигин пострадал в аварии, которая произошла на 28-м км автотрассы Киев — Чоп.

Белорусский КВНщик Евгений Сморигин после страшного ДТП: «Я в порядке»
Согласно имеющейся информации, автобус, в котором ехали артисты популярного «Дизель-шоу», столкнулся с грузовиком.

В этой аварии погибла капитан команды КВН «Девушки из Житомира» Марина Поплавская. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, в том числе Е. Сморигин, выступавший ранее в минской команде «ЧП».

В своем Инстаграм он выразил свои соболезнования в связи с гибелью Марины Поплавской.

— Сегодня утром произошла трагедия. Автобус с актерами «Дизель шоу» попал в ДТП. Погибла Марина Поплавская. Покойся с миром, наш эталон доброты на земле! (Все остальные живы. Различные травмы конечностей. Пожалуйста, друзья, коллеги, не звоните мне, я в порядке. Нет сил говорить. Горе…), — сообщил Сморигин на своей странице в соцсети.

 
 
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Белорусский КВНщик Евгений Сморигин пострадал в аварии, которая произошла на 28-м км автотрассы Киев — Чоп.
 
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