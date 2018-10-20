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Невыдача чека грозит штрафом. С 29 октября вступают в силу изменения в законодательстве

21.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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С 29 октября 2018 г. вступают в силу изменения в законодательстве об административной ответственности и порядке ведения административного процесса. Это предусмотрено Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. №131-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь».

Невыдача чека грозит штрафом. С 29 октября вступают в силу изменения в законодательстве

В новой редакции изложена статья 12.18 КоАП Республики Беларусь «Нарушение порядка приёма денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчёт». В частности, предусматривается ответственность за неприменение кассового оборудования в установленных законодательством случаях при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчёт или неоформление установленного законодательством документа при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчёт без применения кассового оборудования. 

Таким продавцам грозит штраф от 2 до 30 базовых величин, индивидуальным предпринимателям — от 5 до 50 бв, а юридическим лицам — до 100 БВ.

Будут наказываться торговцы за невыдачу покупателю платёжного документа, подтверждающего факт приобретения товаров (работ, услуг) за наличный расчёт. Им могут вынести предупреждение или наложить штраф до 10 БВ.

Действующая редакция указанной статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 2 до 50 БВ за нарушение установленного порядка приёма денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчёт работником ИП или юрлицам либо самим ИП.

Невыдача чека грозит штрафом. С 29 октября вступают в силу изменения в законодательстве

Напоминаем, что по общему правилу приём наличных денежных средств при продаже товаров (работ, услуг) осуществляется с применением кассового оборудования. Кассир обязан выдать каждому покупателю кассовый чек, а покупатель имеет право его требовать.

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С 29 октября 2018 г. вступают в силу изменения в законодательстве об административной ответственности и порядке ведения административного процесса. Это...
 
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