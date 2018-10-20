ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столовой Максимовского дома-интерната накормят всех

21.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Ежедневно работники столовой Максимовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов кормят более 400 проживающих. Только на обед они готовят около 160 литров супа, более 30 кг мяса.

О питании проживающих и работников заботится 23 человека. Это повара, санитарки-раздатчицы, кладовщик и медсестра-диетолог. В доме-интернате организовано четырехразовое питание. Сразу после завтрака работники приступают к приготовлению обеда. В учреждении создана специальная бракеражная комиссия, которая осуществляет контроль за правильной организацией питания, соблюдением технологии и санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи, а также за качеством ее приготовления.

В столовой Максимовского дома-интерната накормят всех

Подробнее читайте в №80  от  19.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно работники столовой Максимовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов кормят более 400 проживающих. Только на обед они...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Любовь есть" опять на улице Советской, а также вспоминаем моменты бабьего лета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика