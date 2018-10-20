В столовой Максимовского дома-интерната накормят всех

Ежедневно работники столовой Максимовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов кормят более 400 проживающих. Только на обед они готовят около 160 литров супа, более 30 кг мяса.

О питании проживающих и работников заботится 23 человека. Это повара, санитарки-раздатчицы, кладовщик и медсестра-диетолог. В доме-интернате организовано четырехразовое питание. Сразу после завтрака работники приступают к приготовлению обеда. В учреждении создана специальная бракеражная комиссия, которая осуществляет контроль за правильной организацией питания, соблюдением технологии и санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи, а также за качеством ее приготовления.





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