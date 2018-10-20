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Назначены даты отправки и возвращения с МКС космонавтов после аварии на Байконуре

21.10.2018 11:42 — Разное | Интерфакс  
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 Полеты пилотируемых кораблей на МКС после аварии на Байконуре возобновятся 3 декабря, экипаж из пяти человек пробудет на станции 17 дней, сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"Назначена дата запуска пилотируемого корабля "Союз МС-11". Это 3 декабря", - сказал источник.

Он добавил, что нынешний состав экипажа МКС вернется на Землю 20 декабря на корабле "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого было обнаружено отверстие.

"Таким образом, экипаж из 5 человек пробудет на орбите 17 дней", - сказал источник.

 
 
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 Полеты пилотируемых кораблей на МКС после аварии на Байконуре возобновятся 3 декабря, экипаж из пяти человек пробудет на станции 17 дней, сообщил "Интерфаксу"...
 
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