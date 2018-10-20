Призер чемпионата Европы по боксу Сергей Дычков работает в ЦУМе грузчиком









Сегодня бокс Сергей Дычков почти не смотрит. Только белорусских ребят и знаковые международные бои. Хотя и об их исходах нередко узнает со слов парней в качалке, расположенной напротив зала бокса в спорткомплексе на Калиновского. На более глубокое изучение темы не хватает ни времени, ни сил. Лет семь назад пытавшегося найти свое место в жизни и в очередной раз оказавшегося у разбитого корыта Дычкова (новые хозяева фирмы уволили работавшего охранником спортсмена) отец устроил работать на Минский тракторный завод. "Жить как–то было нужно, и сдаваться я не хотел. В конце концов, это просто очередное испытание", — объяснял тогда Сергей. Сегодня с такой же стоической философией в голосе он рассказывает о новых виражах судьбы.





— В жизни очень важно оказаться в нужное время в нужном месте и с правильными людьми. Я, например, даже не слышал раньше о Кирилле Релихе, а он раз — и стал чемпионом мира! Попал в систему, сумел реализовать себя. У меня не вышло. С тракторного я, кстати, тоже ушел. Начались трехдневки, денег не платили... Да и работа — настоящая каторга. Полуось весит 37 килограммов. Ее нужно в станок вставлять вручную, отфрезеровать и снять. Всего шесть станков. За смену 120 осей перекидываешь, если остаешься на полторы смены — 180. Меня после этого пару раз в метро не пускали. Я на ногах стоять не могу — качаюсь от усталости, а мне говорят: "Ты пьяный!" Тренироваться проще было. В общем, ушел. Потом на стройке поработал. Какой-то частник: как хотят, так и платят, каждую субботу вызывают. Сейчас работаю грузчиком в ЦУМе. Сначала хотел туда охранником пойти, но места не было. А я к тому времени уже два месяца был без работы...





В ЦУМе о непростом прошлом своего работника догадываются лишь очень смутно. Слышали, что вроде был спортсменом. Дычков к тому, как развивается его жизнь, также относится философски: работа и работа, как у всех.





— Чтобы получать более-менее приличные деньги, работая тренером, нужно вырастить учеников. Это процесс небыстрый. Грузчиком работать тоже непросто — машины одна за другой идут. Правда, бокс — это всегда больше, чем работа. Это жизнь, и я, несмотря на то что за последние годы мысли разные бывали, все же не жалею, что однажды выбрал этот спорт. Если бы удалось начать жизнь сначала, думаю, вновь надел бы перчатки. Правда, многое уже делал бы иначе.



