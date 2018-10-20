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МВД отказалось от разработки отдельного законопроекта о противодействию домашнему насилию - СМИ

21.10.2018 13:43 — Разное | Интерфакс  
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Министерство внутренних дел Беларуси отказалось от подготовки законопроекта "О противодействии домашнему насилию", сообщает katolik.life.

По информации издания, МВД направило ответ  на коллективное обращение противников законопроекта. В письме ведомства заявляется, что МВД считает целесообразным отказаться от подготовки самостоятельного закона, а свои предложения прорабатывать в рамках корректировки действующих законодательных актов страны.

При этом в письме отмечено, что ежегодно в органы внутренних дел Беларуси поступают сведения о свыше 120 тыс. семейно-бытовых конфликтах. При этом к административной ответственности привлекаются более 50 тыс., к уголовной - около 2,5 тыс. виновных.

Так, ежегодно от рук своих близких погибает свыше 100 граждан - это треть всех погибших от убийств и тяжких телесных повреждений. И в более 80% случаев первопричиной преступлений и правонарушений в семейно-бытовых отношениях является злоупотребление алкоголем.

"Ключевыми инструментами в профилактике насилия в семье являются профилактическая беседа, официальное предупреждение, осуществление профилактического учета, защитное предписание. В этой связи во исполнение плана подготовки законопроектов на 2018 год МВД совместно с заинтересованными госорганами был подготовлен проект концепции закона «О противодействии домашнему насилию",  - отмечено в письме МВД.

Там подчеркнули, что концепция не несет угрозу традиционному институту семьи, не ставит целью изменения определений семьи, брака и семейным отношений, не устанавливает запрет на воспитание детей, не содержит положения ювенальной юстиции.

"Основными целями подготовки концепции являлись не введение новых методов и форм воспитания детей, а защита прав и законных интересов граждан, которые подвергаются домашнему насилию. Понятия "гендер" и "гендерное равенство" не вводятся проектом концепции. Понятие "домашнее насилие" четко определяет, что это умышленные противоправные действия", - добавили там.

В ведомстве также сообщили, что при доработке концепции были удалены некоторые термины, например, экономическое насилие.

Вместе с тем, сказано в письме, "после резонанса в обществе и высказывания мнения религиозных организаций от подготовки отдельного закона в ведомстве решили отказаться".

 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси отказалось от подготовки законопроекта "О противодействии домашнему насилию", сообщает katolik.life.
 
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