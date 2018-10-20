На автосоревнованиях под Витебском гонщик сбил судей. Видео

21 октября во время проведения республиканского соревнования на Кубок Республики Беларусь по автомобильному кроссу на трассе в Тулово под Витебском произошел наезд автомобилем багги на судей соревнования. Происшествие случилось на закруглении трассы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил заезд автомобиля на возвышение, где находились судьи, сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.



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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Двое пострадавших с переломами различной степени тяжести доставлены в медучреждения.

Вскоре в социальных сетях появилась видеозапись произошедшего.

А потом на YouTube попали и первые минуты после ЧП. Для просмотра наклоните голову вправо.

Спортивное мероприятие проводилось в соответствии с распоряжением облисполкома о проведении соревнований по автомобильному кроссу. Организатором является Витебская областная организационная структура республиканского государственно-общественного объединения «ДОСААФ». В ходе проверки будут назначены необходимые экспертизы, а также дана правовая оценка событию.

Дополнено.

Как сообщает ОНТ, соревнования, рассчитанные на два дня, были остановлены. Двое мужчин госпитализированы. У одного — тяжелая травма (по сообщениям в соцсетях, позвоночника), повреждения другого оценивают как средние. Известно, что за рулем спортивного багги был гонщик из России. Он дает показания. В ДОСААФ Витебской области, которое организовало заезды, подчеркнули, что подобный случай произошел впервые за 30 лет проведения гонок в Тулово.