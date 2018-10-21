Бабич: индикативные балансы по поставкам российских нефтепродуктов в Беларусь будут обязательны к исполнению

Индикативные балансы по поставкам российских нефтепродуктов в Беларусь будут обязательны к исполнению, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

"Правда состоит в том, что эти индикативные балансы (по поставкам нефтепродуктов - ИФ) были всегда. И то, что сегодня по темным нефтепродуктам стоят нулевые показатели, и это тоже было в последние годы. Другое дело, что эти индикативные балансы были необязательны к исполнению", - сказал М.Бабич в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

По словам дипломата, в данной связи "нашлись с обеих сторон компании, которые ничего не нарушая де-юре, де-факто соответственно использовали эту возможность для того, чтобы нарастить эти несанкционированные объемы в балансах".

"Так вот в чем новация сегодняшнего дня - о чем договорились два президента и соответственно поставили задачи своим подчиненным, что полностью соответствует интересам экономик обоих государств - о том, что индикативные балансы теперь обязательны к исполнению", - добавил посол.

М.Бабич также отметил, что объемы поставок по каждой номенклатуре определяются исходя из потребностей белорусской экономики. "И если сегодня по темным нефтепродуктам достаточно возможностей, которые дает переработка на двух белорусских заводах (нефтеперерабатывающих заводах - ИФ) и полностью закрывает потребности рынка, то этот баланс сохраняется. А по нефтехимии, соответственно, мы дополнительно завезем тот объем, который наши коллеги сегодня подписали, предложили в этих индикативных балансах, и мы, собственно, их подтвердили и тоже подписали со своей стороны", - сказал посол.

Как сообщалось, по инициативе российской стороны на текущей неделе министр энергетики РФ Александр Новак и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

В РФ протокол будет ратифицирован на законодательном уровне.

Москва заявляла о потерях российского бюджета в связи с ростом беспошлинных поставок темных нефтепродуктов из РФ в Беларусь в первом полугодии. В рамках новых договоренностей стороны согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

Источник, близкий к переговорам, сообщал "Интерфаксу", что в документах прописан запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из РФ в Беларусь за исключением отдельных продуктов нефтехимии, которые в республике не производятся.

Индикативный баланс по поставкам нефти не претерпел изменений.

В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему "перетаможкой".