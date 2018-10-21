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В результате лобового столкновения «БМВ 530i» и «Альфа Ромео» пострадали пять человек

22.10.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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20.10.2018 около 21.01 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59935.php

В результате лобового столкновения «БМВ 530i» и «Альфа Ромео» пострадали пять человек

смотреть ещё фото с места происшествия

По предварительной информации: 34-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки «БМВ 530i», двигался по а/д. Р-85 на 131 км, при совершении манёвра обгон не убедился в безопасности совершении манёвра, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Альфа Ромео» под управлением 22-летнего брестчанина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59935.php

В результате лобового столкновения «БМВ 530i» и «Альфа Ромео» пострадали пять человек

В результате ДТП пассажирка БМВ 530i погибла на месте, четыре человека с различными травмами госпитализированы в УЗ «Каменецкая центральная районная больница». Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводиться проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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20.10.2018 около 21.01 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. смотреть ещё фото с места происшествия По предварительной информации:...
 
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