В результате лобового столкновения «БМВ 530i» и «Альфа Ромео» пострадали пять человек

20.10.2018 около 21.01 часов в Каменецком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 34-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки «БМВ 530i», двигался по а/д. Р-85 на 131 км, при совершении манёвра обгон не убедился в безопасности совершении манёвра, в результате чего допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Альфа Ромео» под управлением 22-летнего брестчанина.



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В результате ДТП пассажирка БМВ 530i погибла на месте, четыре человека с различными травмами госпитализированы в УЗ «Каменецкая центральная районная больница». Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП проводиться проверка.