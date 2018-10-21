Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после разгрома в Новосибирске от «Сибири» наказал команду необычной тренировкой, сообщает пресс-служба «зубров».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сразу после матча в Новосибирске «зубры» вылетели в Астану, где сегодня проведут следующий матч выездной серии против «Барыса». В столице Казахстана динамовцы разместились, отдохнули и провели на следующий день тренировку.

Занятие было необычным. Около получаса динамовцы… катались туда-назад. Это было своего рода наказание за игру в предыдущей встрече. «Челноки» были призваны произвести встряску.

Естественно, Горди Дуайер на командном собрании и на самой тренировке не стеснялся в выражениях. Ну, вы тоже знаете эти слова… Поможет ли? — вопрошает клубная пресс-служба минского «Динамо».

Матч с командой Андрея Скабелки начнется 22 октября в 16.30 по белорусскому времени.

Серия поражений минского «Динамо» достигла уже 8 матчей и близка к повторению клубного антирекорда в КХЛ, установленного в сентябре-октябре 2008 года (9 неудач подряд).

Поражение в Новосибирске для «Динамо» получилось очень болезненным. Но Горди Дуайер старается держаться и показывать, что ситуация под контролем. Он не отказал в автографах и фото поклонникам «Сибири», а затем поприветствовал белорусских болельщиков, которые дожидались команду возле автобуса. «Тяжелое поражение, да?» — заметил Дуайер и попытался подбодрить фанатов. Один из них не смог сдержать слез…

Ну, а «Барыс» сейчас на ходу. Погоду в команде Андрея Скабелки, как и все последние годы, делают североамериканцы. Уже натурализованные или, как Диц, готовые защищать цвета сборной Казахстана в ближайшем будущем.

Астанинцы выделяются результативностью: во всей лиге больше них забросили лишь «Автомобилист» и «Йокерит». Причем именно «Барыс» прервал впечатляющую победную серию «Автомобилиста». Так что сегодня «зубров» наверняка ждет очень тяжелый вечер.

Прекрасно понимает это и форвард минского «Динамо» Артем Артемов:

— Сейчас нам тяжело, но не должны опускать руки. Нужно делать что-то, менять ситуацию, ломать эту неудачную серию. Пока совсем игра не получается.

— Такая тренировка, устроенная Горди Дуайером за день до матча, может принести положительный эффект?

— Вскоре узнаем. Не один я удивился, что будет такое занятие. Тренеры не предупреждали. Думал, немного побегаем… А нас поставили на линию — и вперед. Не припомню, было ли подобное в карьере. Конечно, нагружали порой после поражений, но не бегали всю тренировку.

— В чем надо прибавить, чтобы выиграть у «Барыса»?

— Во-первых, нужна концентрация. Важно хорошо начать матч, а то в Новосибирске быстро получили два гола… Во-вторых, дисциплина. У нас много удалений: где-то не успеваем, где-то ошибаемся.

— С «Сибирью» для тебя был принципиальный матч?

— Да, хотелось проявить себя. Все же играл там два сезона, а на сей раз приехал в качестве соперника. Кстати, отмечу поддержку местных болельщиков. Раньше не особо обращал внимание, как зрители в Новосибирске гонят вперед свою команду.

— А игра с «Барысом» будет особенной? Все же хозяев возглавляет бывший главный тренер «Сибири»…

— Нет, матч как матч. Скорее, хочется забить и немного сбросить груз ответственности. Пока немного играю, но выхожу на каждый поединок доказывать, выкладываясь на сто процентов. Шайбочка мне точно не помешает! — приводит слова Артема Артемова пресс-служба ХК «Динамо-Минск».