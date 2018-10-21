"Спартак" уволил итальянского тренера, который впервые за 16 лет выиграл с клубом чемпионат России

Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение освободить итальянского специалиста Массимо Карреру от должности главного тренера, сообщает пресс-служба «красно-белых».



Массимо Каррера. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат.com»

— Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства. Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет. ФК «Спартак-Москва» желает Каррере успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Спартак-Москва».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо — помощник по штабу Карреры.

Массимо Каррера принял «Спартак» летом 2016 года, а в 2017 году привел клуб к золоту чемпионата России — впервые за 16 лет (после 2001 года).

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России вслед за «Зенитом» и ЦСКА, а в Кубке России выбыл в полуфинале, проиграв дебютанту премьер-лиги «Тосно».

В нынешнем чемионате России «Спартак» с 18 очками в 11 турах занимает 7-е место и отстает от лидирующего «Зенита» на 7 баллов. 21 октября москвичи дома проиграли тульскому «Арсеналу» (2:3).