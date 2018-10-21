– В каждой строчке только точки... – такими словами сопровождал симпатичный парень подачу своего паспорта хорошенькой молоденькой медичке.

Анна, так звали девушку, улыбнулась, но, быстро придав лицу серьезный вид, стала заполнять медицинские документы. Мужчина оформлялся на работу, комиссия пройдена, и он был доволен. Пожелав друг другу всего хорошего, молодые люди распрощались.

Шли дни. В коридоре перед медицинским кабинетом на столике, где стоял телефон, начали появляться букеты цветов. Никто не знал, кто тот таинственный незнакомец, который их приносил. Но разгадка не заставила себя ждать.

– Да! Алло! Я вас слушаю, – подбежала к телефону Анна. – Что с ним? Иду!

В это время в кабинет стремительно вошли двое рабочих и, перебивая друг друга, рассказали о том, что произошло. Носилки, чемодан скорой помощи. Парни стремительно бежали к больному, Анна едва за ними поспевала. В цеху она увидела лежавшего по полу молодого мужчину. Он поджимал колени к животу и страдальческим голосом просил о помощи.

– Срочно в медпункт, – скомандовала Анна.

Страдальца понесли, а девушка бежала рядом и успокаивала:

– Потерпите, пожалуйста. Все будет хорошо.

В коридоре собралось много народа. Все переживали, что же произошло. В кабинете парня положили на кушетку. Анна подошла к больному, а когда дотронулась до него, вдруг раздался громкий смех. Парень хохотал и говорил, что совершенно здоров и ничего у него не болит. Девушка испуганно смотрела в глаза Владимира (как он позже назвал себя).

– Не удивляйтесь! К вам же другим путем не попасть. Вот я и придумал, как нам можно встретиться, – извиняющимся голосом произнес парень.

Анна подошла к окну и долго смотрела вдаль, а из глаз хлынули слезы. Слегка успокоившись, спросила:

– Зачем такой спектакль? Ваш розыгрыш может иметь плохие последствия. В следующий раз я могу подумать, что это шутка,

а жизнь человека будет под угрозой. Вы этого хотите? Но я давала клятву Гиппократа, я медик.

Владимир стал умолять:

– Простите меня. Я с детства люблю медиков. Когда был маленьким, часто болел. Людей в белых халатах не боялся. Они такие добрые, человечные, в любой момент помогут больному человеку. Мечтаю, чтобы жена была медичкой.

Прошел год. Весна. Цвели сады. Оживились фонтаны. Люди радовались жизни. Вдруг дверь распахнулась, и в кабинет вошел молодой человек в красивом строгом костюме. Это был Володя. В руках он держал большой букет цветов.

«Так вот кто приносил цветы!» – мелькнула молнией мысль. Анна держала паспорт Владимира, и вместо точек в строчках было имя медсестры, в которую он влюбился с первого взгляда и на всю жизнь.

Низкий поклон всем медикам мира.

Валентина ПАВЛОВСКАЯ, г. Барановичи.