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В Беларуси столкнулись авто и трактор: погибли четыре женщины

22.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Четыре женщины погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 19 октября в Беларуси. На автодороге Могилев-Чериков-Костюковичи (в 12 километрах от Черикова) столкнулись легковой автомобиль и трактор, сообщает Следственный комитет республики.

Отмечается, что еще одна женщина при столкновении получила серьезные травмы.

«В пятницу около восьми вечера в результате столкновения автомобиля Renault и трактора, двигавшегося в попутном направлении, погибли 40-летняя водитель легкового автомобиля и три женщины-пассажира 19, 35 и 49 лет. Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель не заметила установленное позади трактора «Белорус» прицепное устройство с многофункциональными плугами. Из-за этого и произошло столкновение. В результате автомобиль буквально разорвало на части.

Женщины скончались на месте от полученных травм.



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Теги: Могилев
 
 
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Еще одна получила серьезные травмы, сообщает СК республики.
 
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