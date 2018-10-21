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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел девятое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Sputnik.
Сегодня минчане провели очередной поединок выездной серии "регулярки" - гостили в Астане у "Барыса". Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Шевченко (31-я минута), Андре Петерссон (37, в большинстве) и Дастин Бойд (48). У "зубров" шайбу на свой счет записал Денис Осипов (41).
Минчане проиграли девятый матч подряд в нынешнем сезоне КХЛ. После 20 игр с 11 баллами "зубры" занимают последнее место в таблице Западной конференции КХЛ.
Следующий матч "бело-синие" проведут против "Авангарда" 24 октября.
Сегодня на пресс-конференции в Минске председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов принес извинения болельщикам за игру минского "Динамо" и национальной сборной. Глава ФХБ анонсировал изменения в тренерском штабе "зубров".
В понедельник также стало известно, что пост гендиректора минского "Динамо" покинул Анатолий Курилец.
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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел девятое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Sputnik.
Сегодня минчане провели очередной поединок выездной серии "регулярки" - гостили в Астане у "Барыса". Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В...
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