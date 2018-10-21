Белорусский тяжелоатлет Геннадий Лаптев стал чемпионом Европы среди юниоров

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров в Польше в копилке белорусской сборной появилась золотая медаль. Геннадий Лаптев первенствовал в весовой категории до 62 кг.

В двоеборье белорус показал результат 291 кг (130+161) и в упорной борьбе опередил россиянина Зульфата Гараева (290 кг), на счету которого в итоге «серебро». «Бронза» досталась представителю Турции Рамазану Каза (267 кг).

Еще две медали на турнире завоевали наши девушки. Людмила Псыщаница (Панкова) стала «серебряным» призером в весовой категории до 53 кг, а Дарья Цевелева стала второй в весовой категории до 58 кг.

Чемпионат Европы среди юниоров продлится до 27 октября.