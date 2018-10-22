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Как начать собственный сладкий бизнес? В Минске проходит кондитерский форум
Новости Беларуси. Кондитерский форум стартовал 22 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уроки предпринимательства домашним пекарям дали профессионалы из Беларуси, России и Украины. Ста кондитерам рассказали, как юридически оформить собственное дело, удержать клиентов и справиться с большим потоком заказов.
Антон Ахраменко, организатор «Первого кондитерского форума»:
Мария Маграт, кондитер (Россия):
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Новости Беларуси. Кондитерский форум стартовал 22 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уроки предпринимательства домашним...
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