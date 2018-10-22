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Как начать собственный сладкий бизнес? В Минске проходит кондитерский форум

22.10.2018 23:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Кондитерский форум стартовал 22 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как начать собственный сладкий бизнес? В Минске проходит кондитерский форум

Уроки предпринимательства домашним пекарям дали профессионалы из Беларуси, России и Украины. Ста кондитерам рассказали, как юридически оформить собственное дело, удержать клиентов и справиться с большим потоком заказов.

Как начать собственный сладкий бизнес? В Минске проходит кондитерский форум

Антон Ахраменко, организатор «Первого кондитерского форума»:
Наши клиенты постоянно спрашивали в нашем магазине, а как вести бизнес правильно? И мы хотим показать, что нужно вырасти из домашних кондитеров в более серьезный бизнес.

Как начать собственный сладкий бизнес? В Минске проходит кондитерский форум

Мария Маграт, кондитер (Россия):
Я приехала на форум в Минск как специальный гость из Санкт-Петербурга, из России. Наши страны: и Беларусь, и Украина, и Россия сдвинулись с места в данном направлении и начали развиваться. Потому что стало больше кондитеров, стали появляться кондитерские магазины, школы. И это замечательно.

Как начать собственный сладкий бизнес? В Минске проходит кондитерский форум


В среднем каждый минчанин съедает за год почти 12 килограммов кондитерских изделий. Лакомства потребителям предлагают в частных кофейнях и пекарнях. Однако все большей популярностью пользуются торты и пирожные, сделанные по индивидуальному заказу. Такой домашний бизнес регистрации не требует, достаточно заявить о себе в налоговой по месту жительства и заплатить единую сумму.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кондитерский форум стартовал 22 октября в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уроки предпринимательства домашним...
 
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