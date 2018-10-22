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Соревнования по профмастерству среди водителей "скорых" прошли в Бресте

23.10.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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В преддверии праздника, посвященного дню водителя и дорожника, ГАУ «Автобаза медицинских учреждений» провела соревнование по профессиональному мастерству среди своих водителей. Мероприятие прошло 20.10.2018г. на территории организации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59960.php

Соревнования по профмастерству среди водителей "скорых" прошли в Бресте

На мероприятии присутствовали: главный врач г. Бреста и депутат Брестского городского Совета депутатов Сергей Кляус, инспектор батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Брестского облисполкома капитан милиции Верталь Сергей, начальник ремонтной группы в/ч 2187 капитан Станиславский Илья, а также ветераны-водители «скорой помощи». Музыкальное сопровождение и реквизит предоставила в/ч 2187. В состязаниях приняли участие 5 команд, состоящих из водителей всех подстанций скорой медицинской помощи и водителей медпомощи г. Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59960.php

Соревнования по профмастерству среди водителей "скорых" прошли в Бресте

Открыл торжественное мероприятие директор автобазы Валерий Бут-Гусаим, центральной фразой его выступления стала «Пусть победит сиьнейший». Затем слово предоставили главному врачу города Сергею Кляусу: «Я надеюсь, что водители скорой помощи покажут высокий уровень мастерства, и докажут, что мы можем на них положиться».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59960.php

Соревнования по профмастерству среди водителей "скорых" прошли в Бресте

Соревнование прошло в 4 этапа:

1. Сдача зачета по знанию ПДД и материально-технической части автомобиля;

2. Практическое занятие по замене АКБ и колеса на скорость;

3. Спасение пострадавшего в ДТП;

4. Пересечение зараженной местности в противогазах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59960.php

Соревнования по профмастерству среди водителей "скорых" прошли в Бресте

Наиболее увлекательным конкурсом для зрителей стало спасение пострадавшего, а именно его погрузка на носилки с транспортировкой и дальнейшей погрузкой в автомобиль. Бурю эмоций у зрителей вызвал и процесс одевания противогазов, особенно когда размеры лица не совпадали с размером противогаза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59960.php

Соревнования по профмастерству среди водителей "скорых" прошли в Бресте

Ведущий соревнования, инженер по БДД Олег Боровский, информировал, что победители будут названы на торжественном собрании, которое состоится 26.10.2018г. Закончилось мероприятие памятной фотосессией. К слову, в преддверии праздника на въезде в автобазу на личные средства работников был сооружен постамент, на который водрузили автомобиль-трудягу УАЗ-3962 (скорая медицинская помощь).

 
Теги: Брест
 
 
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В преддверии праздника, посвященного дню водителя и дорожника, ГАУ «Автобаза медицинских учреждений» провела соревнование по профессиональному мастерству среди...
 
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