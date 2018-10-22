|
Соревнования по профмастерству среди водителей "скорых" прошли в Бресте
23.10.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
В преддверии праздника, посвященного дню водителя и дорожника, ГАУ «Автобаза медицинских учреждений» провела соревнование по профессиональному мастерству среди своих водителей. Мероприятие прошло 20.10.2018г. на территории организации.
На мероприятии присутствовали: главный врач г. Бреста и депутат Брестского городского Совета депутатов Сергей Кляус, инспектор батальона дорожно-патрульной службы
Открыл торжественное мероприятие директор автобазы Валерий Бут-Гусаим, центральной фразой его выступления стала «Пусть победит сиьнейший». Затем слово предоставили главному врачу города Сергею Кляусу: «Я надеюсь, что водители скорой помощи покажут высокий уровень мастерства, и докажут, что мы можем на них положиться».
Соревнование прошло в 4 этапа:
1. Сдача зачета по знанию
2. Практическое занятие по замене АКБ и колеса на скорость;
3. Спасение пострадавшего в ДТП;
4. Пересечение зараженной местности в противогазах.
Наиболее увлекательным конкурсом для зрителей стало спасение пострадавшего, а именно его погрузка на носилки с транспортировкой и дальнейшей погрузкой в автомобиль. Бурю эмоций у зрителей вызвал и процесс одевания противогазов, особенно когда размеры лица не совпадали с размером противогаза.
Ведущий соревнования, инженер по БДД Олег Боровский, информировал, что победители будут названы на торжественном собрании, которое состоится 26.10.2018г. Закончилось мероприятие памятной фотосессией. К слову, в преддверии праздника на въезде в автобазу на личные средства работников был сооружен постамент, на который водрузили автомобиль-трудягу УАЗ-3962 (скорая медицинская помощь).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В преддверии праздника, посвященного дню водителя и дорожника, ГАУ «Автобаза медицинских учреждений» провела соревнование по профессиональному мастерству среди...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)