Усадьба Немцевичей отпраздновала свое 241-летие

Вечером с субботы на воскресенье в усадьбе прошел, ставший уже традиционным бал.



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На фото директор учреждения и главный идейный вдохновитель, Семенюк Сергей

Задолго до события мероприятие рекламировалось в соцсетях, и радовало теперь тем, что на бал прибыли не только зажигательные завсегдатаи, но и новички. Местонахождение памятника архитектуры историко-культурного наследия Республики не очень выгодно для безлошадных горожан и туристов, но даже те, кому пришлось добираться до усадьбы двумя маршрутами общественного транспорта, не унывали, подшучивая, что наверняка к 1000-летию в Скоки запустят отдельный быстрый маршрут Город-Рынькавка-Усадьба Немцевичей.



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На аллеях парка гостей встречал идейный вдохновитель и неутомимый энтузиаст своего дела, историк директор Музея-усадьбы Сергей Семенюк.

Коллеги по цеху начинали запускать многочасовую танцевальную программу, дополненную салонными развлечения, музыкальными номерами и огненными шоу. Дамы с кавалерами окунались в чудесную атмосферу старины, пестря нарядами и головокружительными движениями танцев. Сторонних наблюдателей почти не было, даже те из гостей, кто прибыл впервые и оставался без пар, не скучал, благодаря отличной работе команды организаторов, собственно работников усадьбы и их «друзей по цеху» бального танца. Ведущая и специалист по бальному танцу Ольга Тарасюк без всякого официоза объявляла выступающих и правила –па- очередного танца. Подзадоривать никого не приходилось. На удивление люди преклонного возраста веселились и вытанцовывали может быть даже лучше молодых пар.



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Играла живая музыка, скрипка и аккордеон, саксофон исполнялись оперные произведения, звучал вальс. Дамы в изумительно подобранных нарядах шелестели тканями платьев, передвигаясь по залам, как птицы, подхваченные галантными кавалеры.

Было заметно, что каждый участник бала готовился к событию заранее: четкие движения, шикарные костюмы и платья в соответствии с требованиями эпохи.

По случаю торжества – исполнялись Аллеманда с реверансами, контраданс, котильон с цветком. Гости пускаясь в пляс, образовывая цепочки и кольца.