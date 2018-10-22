Профсоюзные юристы проведут 25 октября бесплатные правовые приемы

Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 25 октября. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. Планируется, что в большинстве районов встречи пройдут совместно с представителями органов прокуратуры.
Место и время проведения приема можно узнать по телефону Могилевского областного объединения профсоюзов: (80222) 65 34 95.
Бесплатные правовые профсоюзные приемы проходят в Беларуси начиная с 2015 года. С ноября 2017 года они проводятся с участием прокуратуры. Такое взаимодействие в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся дает только положительные результаты.
По словам главного правового инспектора областного объединения профсоюзов Инны Чеботаревской, только за первое полугодие 2018 года на прием к правовым инспекторам труда за получением юридической помощи в районах и городах области обратились 360 человек. За весь 2017 год эта цифра составила 548 граждан.
ПЛАН-ГРАФИК профсоюзного приема на 25 октября:
|№ п/п
|
Районное (городское) объединение
профсоюзов
|
Организация
|Ф.И.О. и место работы правового инспектора
|1
|
Бобруйское городское объединение профсоюзов
|Бобруйское городское объединение профсоюзов,
8.50 – 10.50
ГУК «Театр драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича»,
г. Бобруйск,
ул. Социалистическая, 105,
11.00 – 13.00
|Копцова Светлана Васильевна
Центральный комитет Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
|2
|Белыничское районное объединение профсоюзов
|Белыничское районное объединение профсоюзов,
9.00 – 11.00
Центральная районная библиотека ГУК «Белыничская централизованная библиотечная сеть», г. Белыничи,
ул. Советская, 11, 11.00 – 13.00
|Гойшик Людмила Владимировна
Белорусский профсоюз банковских и финансовых работников
,
|3
|
Быховское районное объединение профсоюзов
|Быховское районное объединение профсоюзов,
9.00-11.00
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики
|Калинин Владимир Михайлович
Объединенная отраслевая профсоюзная организация работников налоговых и других финансовых органов Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|4
|
Глусское районное объединение профсоюзов
|Глусская центральная районная больница им. А. С. Семенова,
г. п. Глуск, ул. Семенова, 5а
10.00-12.00
|Афанасенко Андрей Владиславович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|5
|
Горецкое районное объединение профсоюзов
|Горецкий районный узел электрической связи Могилевского филиала РУП «Белтелеком», г. Горки, ул. Горького, 3а, 10.00 – 12.00
|Судакова Татьяна Николаевна
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
|6
|
Дрибинское районное объединение профсоюзов
|УКП «Жилкомхоз»,
г. п. Дрибин, ул. Строителей, 1
13.00-15.00
|Судакова Татьяна Николаевна
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
|7
|
Климовичское районное объединение профсоюзов
|Отдел образования спорта и туризма Климовичского райисполкома, г. Климовичи, ул. Коммунистическая, 14
13.00-15.00
|Ищенко Максим Игоревич
Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|8
|
Кличевское районное объединение профсоюзов
|УО «Кличевский государственный аграрно-технический колледж»,
г. Кличев, ул. Кривоноса, 22
9.00-11.00
Кличевское районное объединение профсоюзов
11.00-13.00
|Рымша Алексей Николаевич
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса
|9
|
Кричевское районное объединение профсоюзов
|ГУК «Исторический музей г. Кричева»,
г. Кричев, ул. Ленинская, 59
10.00-12.00
Кричевское районное объединение профсоюзов
12.00-14.00
|Швед Максим Владимирович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, спорта и туризма
|10
|
Круглянское районное объединение профсоюзов
|Круглянское районное объединение профсоюзов
13.00-15.00
Круглянское представительство Белгосстраха,
г. Круглое, ул. Советская, 43
15.00-17.00
|Кунцевич Виктор Викторович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
|11
|
Могилевское районное объединение профсоюзов
|Могилевское районное объединение профсоюзов
10.30-12.30
Могилевское районное потребительское общество,
г. Могилев, пр-т Димитрова, 3
13.00-15.00
|Горлач Елена Константиновна
Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
|12
|
Чаусское районное объединение профсоюзов
|ГУК «Чаусская библиотечная сеть»,
г. Чаусы, ул. Первомайская, 16
13.00-15.00
|Феськов Николай Анатольевич
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|13
|
Славгородское районное объединение профсоюзов
|ОАО «Леснянский Агро»,
а. г. Лесная, 10.00-12.00
|Чеботаревская Инна Валентиновна
Могилевское областное объединение профсоюзов
|14
|
Кировское районное объединение профсоюзов
|Кировское районное объединение профсоюзов
13.00-15.00
|Афанасенко Андрей Владиславович
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
|15
|Хотимское районное объединение профсоюзов
|Хотимское районное объединение профсоюзов
10.00-12.00
|Ищенко Максим Игоревич
Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
|16
|
Чериковское районное объединение профсоюзов
|ОАО «Чериковский райагропромтехснаб»,
г. Чериков, ул. Рокоссовского, 93, 13.00-15.00
|Чеботаревская Инна Валентиновна
Могилевское областное объединение профсоюзов
|17
|
Мстиславское районное объединение профсоюзов
|Мстиславский районный исполнительный комитет,
г. Мстиславль, ул. Калинина, 21
10.00-12.00
|Феськов Николай Анатольевич
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
|18
|
Костюковичское районное объединение профсоюзов
|УО «Костюковичская районная государственная гимназия»,
г. Костюковичи, ул. Спортивная, 5, 10.00-12.00
Костюковичское районное объединение профсоюзов
12.00-14.00
|Ермолович Александр Матвеевич
Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки