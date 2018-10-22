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Профсоюзные юристы проведут 25 октября бесплатные правовые приемы

23.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Профсоюзные юристы проведут 25 октября бесплатные правовые приемыПравовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 25 октября. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. Планируется, что в большинстве районов встречи пройдут совместно с представителями органов прокуратуры.

Место и время проведения приема можно узнать по телефону Могилевского областного объединения профсоюзов: (80222) 65 34 95.

Бесплатные правовые профсоюзные приемы проходят в Беларуси начиная с 2015 года. С ноября 2017 года они проводятся с участием прокуратуры. Такое взаимодействие в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся дает только положительные результаты.

По словам главного правового инспектора областного объединения профсоюзов Инны Чеботаревской, только за первое полугодие 2018 года на прием к правовым инспекторам труда за получением юридической помощи в районах и городах области обратились 360 человек. За весь 2017 год эта цифра составила 548 граждан.

ПЛАН-ГРАФИК профсоюзного приема на 25 октября:

№ п/п

Районное (городское) объединение

профсоюзов

Организация

 Ф.И.О. и место работы правового инспектора
1

Бобруйское городское объединение профсоюзов

 Бобруйское городское объединение профсоюзов,

8.50 – 10.50

ГУК «Театр драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича»,

г. Бобруйск,

ул. Социалистическая, 105,

11.00 – 13.00

 Копцова Светлана Васильевна

Центральный комитет Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
2 Белыничское районное объединение профсоюзов Белыничское районное объединение профсоюзов,

9.00 – 11.00

Центральная районная библиотека ГУК «Белыничская централизованная библиотечная сеть», г. Белыничи,

ул. Советская, 11, 11.00 – 13.00

 Гойшик Людмила Владимировна

Белорусский профсоюз банковских и финансовых работников

,
3

Быховское районное объединение профсоюзов

 Быховское районное объединение профсоюзов,

9.00-11.00

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Быховскому району, г. Быхов, ул. Советская, 3, 11.15-13.15

 Калинин Владимир Михайлович

Объединенная отраслевая профсоюзная организация работников налоговых и других финансовых органов Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
4

Глусское районное объединение профсоюзов

 Глусская центральная районная больница им. А. С. Семенова,

г. п. Глуск, ул. Семенова, 5а

10.00-12.00

 Афанасенко Андрей Владиславович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
5

Горецкое районное объединение профсоюзов

 Горецкий районный узел электрической связи Могилевского филиала РУП «Белтелеком», г. Горки, ул. Горького, 3а, 10.00 – 12.00 Судакова Татьяна Николаевна

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
6

Дрибинское районное объединение профсоюзов

 УКП «Жилкомхоз»,

г. п. Дрибин, ул. Строителей, 1

13.00-15.00

 Судакова Татьяна Николаевна

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий
7

Климовичское районное объединение профсоюзов

 Отдел образования спорта и туризма Климовичского райисполкома, г. Климовичи, ул. Коммунистическая, 14

13.00-15.00

 Ищенко Максим Игоревич

Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
8

Кличевское районное объединение профсоюзов

 УО «Кличевский государственный аграрно-технический колледж»,

г. Кличев, ул. Кривоноса, 22

9.00-11.00

Кличевское районное объединение профсоюзов

11.00-13.00

 Рымша Алексей Николаевич

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса
9

Кричевское районное объединение профсоюзов

 ГУК «Исторический музей г. Кричева»,

г. Кричев, ул. Ленинская, 59

10.00-12.00

Кричевское районное объединение профсоюзов

12.00-14.00

 Швед Максим Владимирович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников культуры, спорта и туризма
10

Круглянское районное объединение профсоюзов

 Круглянское районное объединение профсоюзов

13.00-15.00

Круглянское представительство Белгосстраха,

г. Круглое, ул. Советская, 43

15.00-17.00

 Кунцевич Виктор Викторович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений
11

Могилевское районное объединение профсоюзов

 Могилевское районное объединение профсоюзов

10.30-12.30

Могилевское районное потребительское общество,

г. Могилев, пр-т Димитрова, 3

13.00-15.00

 Горлач Елена Константиновна

Совет Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
12

Чаусское районное объединение профсоюзов

 ГУК «Чаусская библиотечная сеть»,

г. Чаусы, ул. Первомайская, 16

13.00-15.00

 Феськов Николай Анатольевич

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
13

Славгородское районное объединение профсоюзов

 ОАО «Леснянский Агро»,

а. г. Лесная, 10.00-12.00

 Чеботаревская Инна Валентиновна

Могилевское областное объединение профсоюзов
14

Кировское районное объединение профсоюзов

 Кировское районное объединение профсоюзов

13.00-15.00

 Афанасенко Андрей Владиславович

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников здравоохранения
15 Хотимское районное объединение профсоюзов Хотимское районное объединение профсоюзов

10.00-12.00

 Ищенко Максим Игоревич

Могилевская городская организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
16

Чериковское районное объединение профсоюзов

 ОАО «Чериковский райагропромтехснаб»,

г. Чериков, ул. Рокоссовского, 93, 13.00-15.00

 Чеботаревская Инна Валентиновна

Могилевское областное объединение профсоюзов
17

Мстиславское районное объединение профсоюзов

 Мстиславский районный исполнительный комитет,

г. Мстиславль, ул. Калинина, 21

10.00-12.00

 Феськов Николай Анатольевич

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
18

Костюковичское районное объединение профсоюзов

 УО «Костюковичская районная государственная гимназия»,

г. Костюковичи, ул. Спортивная, 5, 10.00-12.00

Костюковичское районное объединение профсоюзов

12.00-14.00

 Ермолович Александр Матвеевич

Могилевская областная организация Белорусского профсоюза работников образования и науки
 
Теги: Могилев
 
 
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Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 25 октября. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов
 
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