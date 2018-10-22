Профсоюзные юристы проведут 25 октября бесплатные правовые приемы

Правовые профсоюзные приемы граждан пройдут в Могилевской области 25 октября. В этот день каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых и социально-экономических прав и интересов. Планируется, что в большинстве районов встречи пройдут совместно с представителями органов прокуратуры.

Место и время проведения приема можно узнать по телефону Могилевского областного объединения профсоюзов: (80222) 65 34 95.

Бесплатные правовые профсоюзные приемы проходят в Беларуси начиная с 2015 года. С ноября 2017 года они проводятся с участием прокуратуры. Такое взаимодействие в сфере защиты конституционных прав и гарантий трудящихся дает только положительные результаты.

По словам главного правового инспектора областного объединения профсоюзов Инны Чеботаревской, только за первое полугодие 2018 года на прием к правовым инспекторам труда за получением юридической помощи в районах и городах области обратились 360 человек. За весь 2017 год эта цифра составила 548 граждан.

ПЛАН-ГРАФИК профсоюзного приема на 25 октября: