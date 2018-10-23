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Особенно национального конкурса. Юбилейный "Лістапад" может начаться со скандала

23.10.2018 22:15 — Разное | Интерфакс  
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Национальный конкурс, проходящий в рамках "Лістапада", в нынешнем году может привлечь к себе внимания не меньше, чем основной конкурс кинофестиваля. Только внимания негативного…

Впервые в истории проведения Минского международного кинофестиваля "Лістапад" дирекция фестиваля не сможет заняться отбором картин для конкурса. Этим решила заняться комиссия министерства культуры Беларуси. Данное решение вызывает недоумение организаторов кинофестиваля.

Особенно национального конкурса. Юбилейный "Лістапад" может начаться со скандала
Директор фестиваля Анжелика Крашевская высказала опасение, что такой шаг может быть расценен Международной федерацией ассоциации кинопродюссеров FIAPF как цензура и вызвать соответствующие шаги вплоть до лишения Беларуси аккредитации данной организации.

Некоторые белорусские кинорежиссеры в своих соцсетях уже призвали своих коллег отозвать заявки с Национального конкурса "Лістапада" в качестве протеста против столь активного участия министерства культуры в выборе картин для фестиваля.

 
 
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Национальный конкурс, проходящий в рамках "Лістапада", в нынешнем году может привлечь к себе внимания не меньше, чем основной конкурс кинофестиваля. Только...
 
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