ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Хочу оставить клен на участке назло соседу". Как по закону разобраться с деревьями у забора

24.10.2018 08:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Конфликты между соседями — не такая уж редкость. Поводом для них может стать что угодно. Например, Василий из Гродно обратился в редакцию с такой проблемой: «Сосед жалуется на клен, который растет на моем участке, но листья попадают на его драгоценный газон». Разъясняем, что по поводу растительности на участке и за его пределами говорится в нормах планировки и застройки.

Клен Василия растет в метре от границы не первый год, в высоту он уже 7−8 метров. Ранее соседний участок пустовал, и никто претензий не предъявлял. Однако с появлением соседей клен стал стал причиной конфликта между двумя владельцами участков — листья попадают на газон соседа и тот настаивает на вырубке. Василий против — он хочет сохранить клен назло соседу.

— У клена только один шанс остаться в живых — если соседи смогут как-то договориться. — говорит руководитель проектной компании «Аверса-Групп», архитектор Антон Гарустович. — Других способов нету — дерево растет не по нормам, прописанных в ТКП 45−3.01−117−2008. И при вынесении решения исполком будет руководствоваться именно этим документом. По правилам его нужно было посадить на расстоянии не менее 3 метров от границы участка. Но я бы не советовал доводить это до разбирательств в кабинетах чиновников. Конфликт может превратиться в долгосрочную войну и люди просто испортят друг другу жизнь. Лучше мириться.


Допустим, Василий решит не усложнять себе жизнь и спилит клен. Но имеет ли он право самостоятельно срубить дерево на своем участке, которое мешает соседу? Имеет. Так, если в вашем саду погибла яблоня и вы спилили ее, то ничего не нарушили. Однако запрет распространяется на краснокнижные виды растений.

Если бы дерево находилось не на территории участка, а за забором (на улице), то его вырубка считалась бы незаконной. И не важно, что это вы его там сами и посадили. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконное уничтожение древесно-кустарниковой растительности установлена ответственность в виде штрафа от 5 до 50 базовых величин, также нарушитель обязан будет возместить вред, причиненный окружающей среде, и стоимость незаконно заготовленной древесины.

Таксы за причинение вреда объектам растительного мира, в том числе древесно-кустарниковой растительности, прописаны в указе № 348 от 24.06.2008. Размер выплат за спиленное дерево в населенном пункте зависит от его породы и толщины ствола. Дороже всего обойдется дуб, вяз или граб, карельская береза, липа, каштан конский, сумах, клен ложноплатановый — за дерево диаметром от 30,1 см и выше предусмотрен штраф 17 базовых величин или 416,5 рубля.

За спиленную елку, пихту, лиственницу или сосну такого же диаметра — 15 базовых или 367,5 рублей. За лиственные быстрорастущие и плодовые деревья диаметром от 30,1 см максимальный штраф — 343 рубля.

И кустарники за пределами своего участка вырубать просто так нельзя. За один спиленный куст высотой от 1,1 метра грозит штраф от 2 до 5 базовых (в зависимости от породы).

Для законного решения подобных вопросов необходимо обратиться в местный исполком с заявлением. В нем нужно подробно описать, почему вам мешает то или иное зеленое насаждение. На место выедет комиссия, которая обследуют дерево и выдаст заключение — можно спилить его или нет.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нормах планировки и застройки четко прописано, на каком расстоянии от границы участка можно высаживать деревья.
 
Новости дня
Новости разные
 
Определены самые финансово грамотные школьники Хотимского района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика