"Хочу оставить клен на участке назло соседу". Как по закону разобраться с деревьями у забора

Конфликты между соседями — не такая уж редкость. Поводом для них может стать что угодно. Например, Василий из Гродно обратился в редакцию с такой проблемой: «Сосед жалуется на клен, который растет на моем участке, но листья попадают на его драгоценный газон». Разъясняем, что по поводу растительности на участке и за его пределами говорится в нормах планировки и застройки.

Клен Василия растет в метре от границы не первый год, в высоту он уже 7−8 метров. Ранее соседний участок пустовал, и никто претензий не предъявлял. Однако с появлением соседей клен стал стал причиной конфликта между двумя владельцами участков — листья попадают на газон соседа и тот настаивает на вырубке. Василий против — он хочет сохранить клен назло соседу.

— У клена только один шанс остаться в живых — если соседи смогут как-то договориться. — говорит руководитель проектной компании «Аверса-Групп», архитектор Антон Гарустович. — Других способов нету — дерево растет не по нормам, прописанных в ТКП 45−3.01−117−2008. И при вынесении решения исполком будет руководствоваться именно этим документом. По правилам его нужно было посадить на расстоянии не менее 3 метров от границы участка. Но я бы не советовал доводить это до разбирательств в кабинетах чиновников. Конфликт может превратиться в долгосрочную войну и люди просто испортят друг другу жизнь. Лучше мириться.





Допустим, Василий решит не усложнять себе жизнь и спилит клен. Но имеет ли он право самостоятельно срубить дерево на своем участке, которое мешает соседу? Имеет. Так, если в вашем саду погибла яблоня и вы спилили ее, то ничего не нарушили. Однако запрет распространяется на краснокнижные виды растений.

Если бы дерево находилось не на территории участка, а за забором (на улице), то его вырубка считалась бы незаконной. И не важно, что это вы его там сами и посадили. Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях за незаконное уничтожение древесно-кустарниковой растительности установлена ответственность в виде штрафа от 5 до 50 базовых величин, также нарушитель обязан будет возместить вред, причиненный окружающей среде, и стоимость незаконно заготовленной древесины.

Таксы за причинение вреда объектам растительного мира, в том числе древесно-кустарниковой растительности, прописаны в указе № 348 от 24.06.2008. Размер выплат за спиленное дерево в населенном пункте зависит от его породы и толщины ствола. Дороже всего обойдется дуб, вяз или граб, карельская береза, липа, каштан конский, сумах, клен ложноплатановый — за дерево диаметром от 30,1 см и выше предусмотрен штраф 17 базовых величин или 416,5 рубля.

За спиленную елку, пихту, лиственницу или сосну такого же диаметра — 15 базовых или 367,5 рублей. За лиственные быстрорастущие и плодовые деревья диаметром от 30,1 см максимальный штраф — 343 рубля.

И кустарники за пределами своего участка вырубать просто так нельзя. За один спиленный куст высотой от 1,1 метра грозит штраф от 2 до 5 базовых (в зависимости от породы).

Для законного решения подобных вопросов необходимо обратиться в местный исполком с заявлением. В нем нужно подробно описать, почему вам мешает то или иное зеленое насаждение. На место выедет комиссия, которая обследуют дерево и выдаст заключение — можно спилить его или нет.