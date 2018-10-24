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В Могилевской области в ваннах утонули 10 человек
та печальная статистика относится к 2018 года. Погибшие — пенсионеры или одинокие люди. Многие из них имели проблемы со здоровьем, информирует
Председатель Могилевской областной организации Общества спасения на водах Николай Моисеев советует родственникам пожилых людей присутствовать дома в дни, когда те собираются принять ванну. И присматривать за ванными процедурами.
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та печальная статистика относится к 2018 года. Погибшие — пенсионеры или одинокие люди. Многие из них имели проблемы со здоровьем, информирует "Беларусь сегодня".
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