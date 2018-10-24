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В Могилевской области в ваннах утонули 10 человек

24.10.2018 22:17 — Разное | Партизан  
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та печальная статистика относится к 2018 года. Погибшие — пенсионеры или одинокие люди. Многие из них имели проблемы со здоровьем, информирует "Беларусь сегодня".

Председатель Могилевской областной организации Общества спасения на водах Николай Моисеев советует родственникам пожилых людей присутствовать дома в дни, когда те собираются принять ванну. И присматривать за ванными процедурами.


 
 
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та печальная статистика относится к 2018 года. Погибшие — пенсионеры или одинокие люди. Многие из них имели проблемы со здоровьем, информирует "Беларусь сегодня".
 
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