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Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

25.10.2018 22:28 — Разное | СТВ  
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В режиме домашнего террора живут гораздо больше семей, чем можно себе представить. Дом, который должен бы быть крепостью, порой превращается в тюрьму. Что происходит за закрытыми дверями? Как не перегнуть палку и не навредить, пытаясь защитить? И почему, страхам вопреки, важно не молчать?

«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия

«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках

 
 
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В режиме домашнего террора живут гораздо больше семей, чем можно себе представить. Дом, который должен бы быть крепостью, порой превращается в тюрьму. Что...
 
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