Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

В режиме домашнего террора живут гораздо больше семей, чем можно себе представить. Дом, который должен бы быть крепостью, порой превращается в тюрьму. Что происходит за закрытыми дверями? Как не перегнуть палку и не навредить, пытаясь защитить? И почему, страхам вопреки, важно не молчать?

«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия