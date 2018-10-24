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Жертвы домашнего насилия. Реальные истории
В режиме домашнего террора живут гораздо больше семей, чем можно себе представить. Дом, который должен бы быть крепостью, порой превращается в тюрьму. Что происходит за закрытыми дверями? Как не перегнуть палку и не навредить, пытаясь защитить? И почему, страхам вопреки, важно не молчать?
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В режиме домашнего террора живут гораздо больше семей, чем можно себе представить. Дом, который должен бы быть крепостью, порой превращается в тюрьму. Что...
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