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Полиция Рима установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе в метро

26.10.2018 22:45 — Разное | Tut.by  
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Полиция отсмотрела видеозаписи на камерах видеонаблюдения на станции «Республика» в римском метро и установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе, как сообщалось ранее, сообщает Sports.ru со ссылкой на Corriere della Sera.


Фото: телеграм-канал «Мог Дома Сидеть»

Таким образом, причины обрушения пока не определены.

Из-за поломки эскалатора в день матча «Ромы» с ЦСКА пострадали 16 болельщиков армейского клуба, приехавшие на игру из России.


Фото: twitter.com/Kolya_ideolog

Мэр Рима и чиновники обвинили в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые в нетрезвом состоянии якобы прыгали на эскалаторе, что и привело к его поломке.

Однако российские свидетели опровергли эту информацию.

Итальянским врачам удалось сохранить ногу фанату ЦСКА, пострадавшему в римском метро

Позже выяснилось, что эскалатор нуждался в ремонте еще в 2015 году.

Болельщики ЦСКА готовят коллективный иск к властям Рима.

 
 
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Полиция отсмотрела видеозаписи на камерах видеонаблюдения на станции "Республика" в римском метро и установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе, как...
 
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