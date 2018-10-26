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Полиция Рима установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе в метро
Полиция отсмотрела видеозаписи на камерах видеонаблюдения на станции «Республика» в римском метро и установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе, как сообщалось ранее, сообщает
Таким образом, причины обрушения пока не определены.
Из-за
Однако российские свидетели опровергли эту информацию.
Позже выяснилось, что
Болельщики ЦСКА
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Полиция отсмотрела видеозаписи на камерах видеонаблюдения на станции "Республика" в римском метро и установила, что болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе, как...
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