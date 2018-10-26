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Будет сидеть: россиянину, который сломал челюсть маршрутчику, грозит до 6 лет заключения
Россиянина, которого подозревают в избиении водителя маршрутки в Минске, взяли под стражу. Об этом агентству
В рамках расследования дела следователи задержали двух граждан России. "Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия", — пояснила Гончарова.
Кстати, за хулиганство, совершенное группой лиц, россиянам грозит до шести лет лишения свободы.
Россиян задержали на следующий день около Смолевич, когда они ехали в направлении Москвы.
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Россиянина, которого подозревают в избиении водителя маршрутки в Минске, взяли под стражу. Об этом агентству "Минск-Новости" рассказала официальный...
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