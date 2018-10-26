Будет сидеть: россиянину, который сломал челюсть маршрутчику, грозит до 6 лет заключения

В рамках расследования дела следователи задержали двух граждан России. "Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия", — пояснила Гончарова.





Кстати, за хулиганство, совершенное группой лиц, россиянам грозит до шести лет лишения свободы.





Как сообщалось ранее , происшествие случилось 24 октября на улице Орловской в Минске. Двое мужчин на автомобилях "Hyundai" и "Mercedes" с российскими номерами заблокировали маршрутку № 1077. Потом один из них держал маршрутчика, а другой ударил его в лицо. Поводом для избиения стало то, что маршрутчик якобы залез не на "свою" полосу. , происшествие случилось 24 октября на улице Орловской в Минске. Двое мужчин на автомобилях "Hyundai" и "Mercedes" с российскими номерами заблокировали маршрутку № 1077. Потом один из них держал маршрутчика, а другой ударил его в лицо. Поводом для избиения стало то, что маршрутчик якобы залез не на "свою" полосу.





Россиян задержали на следующий день около Смолевич, когда они ехали в направлении Москвы.



