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Будет сидеть: россиянину, который сломал челюсть маршрутчику, грозит до 6 лет заключения

26.10.2018 21:53 — Разное | Партизан  
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Россиянина, которого подозревают в избиении водителя маршрутки в Минске, взяли под стражу. Об этом агентству  "Минск-Новости" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В рамках расследования дела следователи задержали двух граждан России. "Со вторым подозреваемым сейчас проводятся следственные действия", — пояснила Гончарова.

Кстати, за хулиганство, совершенное группой лиц, россиянам грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, происшествие случилось 24 октября на улице Орловской в Минске. Двое мужчин на автомобилях "Hyundai" и "Mercedes" с российскими номерами заблокировали маршрутку № 1077. Потом один из них держал маршрутчика, а другой ударил его в лицо. Поводом для избиения стало то, что маршрутчик якобы залез не на "свою" полосу.

Россиян задержали на следующий день около Смолевич, когда они ехали в направлении Москвы.


 
Теги: Минск
 
 
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Россиянина, которого подозревают в избиении водителя маршрутки в Минске, взяли под стражу. Об этом агентству  "Минск-Новости" рассказала официальный...
 
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