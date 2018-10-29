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Скользкая дорога стала причиной тройного ДТП на Ваупшасова
Новости Беларуси. Последствия непогоды или невнимательности. Три автомобиля столкнулись около двух часов дня 29 октября на Ваупшасова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Причиной ДТП возможно стало скользкое дорожное покрытие.
Водитель легковушки, съезжая с кольцевой, не справился с управлением. Машина выехала на встречную и столкнулась с другим легковым автомобилем. Водитель, которого в свою очередь, врезался в грузовик. Пострадавших нет.
А ГАИ напоминает автолюбителям о необходимости учитывать сложные погодные условия и соблюдать дистанцию.
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Новости Беларуси. Последствия непогоды или невнимательности. Три автомобиля столкнулись около двух часов дня 29 октября на Ваупшасова, сообщили в программе...
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