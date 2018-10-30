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Какой район Бреста больше всего нуждается в наведении порядка

31.10.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как поддерживается чистота на центральных улицах города, большинству брестчан видно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60228.php

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На окраинах, в районах частной застройки картина пестрее. 

232 протокола

В рамках Республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле и в соответствии с решениями администраций районов Бреста в городе проводят системную работу по благоустройству и наведению порядка. Наведение и поддержание санитарного порядка должно быть одной из основных задач предприятий, организаций и владельцев домов.

Домовладельцы должны поддерживать санитарный порядок как на приусадебном участке, так и на прилегающей территории.

Как сообщили «БВ» в ЖРЭУ Бреста, в рамках мероприятий по благоустройству города и наведению порядка на земле еженедельно проводят санитарные рейды представители жилищно-эксплуатационных служб № 1–13 и специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Рабочие группы направили субъектам хозяйствования 1500 рекомендаций по уборке закреплённых территорий. Составлено 232 административных протокола по статье КоАП «Нарушение правил благоустройства».

Специалисты ЖРЭУ через газету обращаются к владельцам жилых домов частного сектора с лозунгами: «Не ждите замечаний — наводите порядок сами!» и «Беспорядок и бардак не спрячешь за забором». 

Где больше замечаний

Такое число рекомендаций и протоколов заинтересовало, а какие улицы больше всего нуждаются в наведении порядка?
Оказалось, 60 протоколов составили по рейдам на территории, входящей в зону ответственности ЖЭС-3, — это Аркадия. Протоколы выписывали на улицах Шевченко, Средней, Новой Аркадии.

Вторые антилидеры по чистоте — жители Гершон, где проверки проводил ЖЭС-12. Там отличились Влодавская и Свято-Афанасьевская улицы.
Сообщим некоторые положения решения администрации Московского района «О закреплении территорий Московского района Бреста за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами для проведения работ по наведению и поддержанию порядка на земле, а также благоустройству, санитарной очистке и уборке». За организациями, обслуживающими жилые дома государственного жилого фонда и ведомственного подчинения, организациями застройщиков, товариществами собственников, закрепляется территория 25 метров от границы участка, но не дальше внешнего края проезжей части. В эту территорию могут попадать газоны, тротуары, дворовые проезды, парковки, детские и спортивные площадки.

За гаражно-строительными кооперативами, садовыми товариществами, владельцами зданий и сооружений — тоже 25 метров, но не дальше края проезжей части.

За учреждениями образования и здравоохранения, владельцами гаражей, частных домов закрепляется для наведения порядка пять метров от границы участка землепользования по периметру, включая пешеходные дорожки и газоны. И в этом случае эта территория не простирается дальше края проезжей части и середины расстояния между сложными земельными участками.

Теперь вы знаете, кто зимой должен убирать снег на пешеходной дорожке в частном секторе.

Сложные случаи

Есть и такие точки на карте города, которые унаследовали географию старого Бреста и его окраин. По звонку одной из читательниц на прошлой неделе корреспондент «БВ» посетил улицу Троицкую на Плоске.

Когда-то там была деревня Мощёнка, в память об этом на улице Мощёнковской проглядывает булыжник. Уцелел спустя годы, хотя автомобилистам милее асфальт.

Читательница, пожелавшая остаться неизвестной, показала, что её не устраивает в этом крошечном районе. Мелиорационный канал отделяет его от кварталов с многочисленными Вересковыми улицами. Особенно впечатлила улица Звёздная. Она такая же широкая, как 10-я Вересковая, — почти 40 метров. Воображение так и хочет соединить их между собой, но между ними тот самый канал. И соединяет их лишь пешеходный мостик, к тому же разбитый, с дырой, в которую можно провалиться.

И сама Звёздная такая широкая, что посреди, где кончается зона ответственности домовладельцев, выросла почти роща. Красиво, но диковато. 
Жительница этого квартала показала, что ещё её беспокоит: и беспризорные бетонные плиты, и склад пиломатериалов у забора, и заброшенные участки. Место прямо ждёт очередного визита контрольной группы.

Так что, владельцы домов в частном секторе, услышьте призыву ЖРЭУ: не ждите замечаний — наводите порядок сами.

 
Теги: Брест
 
 
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Как поддерживается чистота на центральных улицах города, большинству брестчан видно. На окраинах, в районах частной застройки картина пестрее. 232 протокола ...
 
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