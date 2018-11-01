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Минское "Динамо" ушло с последнего места в КХЛ

01.11.2018 22:51 — Разное | Интерфакс  
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ХК "Динамо-Минск" одержало победу над "Куньлунем" в чемпионате КХЛ – 4:1. Матч состоялся в четверг вечером на "Минск-Арене".

Данная победа стала первой после серии из 11 поражений подряд, которые потерпел минский клуб. Перед матчем с "Куньлунем" хоккеистов минского "Динамо" отвезли на МТЗ, чтобы они пообщались с простыми рабочими завода, посмотрели на их работу и ответили им на вопросы, когда клуб перестанет проигрывать.  Данный шаг дал свои результаты – уже в ближайшем матче, с "Куньлунем", динамовцы праздновали победу.

Победа над "Куньлунем" позволила "Динамо" уйти с последнего места в турнирной таблице КХЛ, опередив "Сибирь" и "Адмирал". А вот в Западной конференции "Динамо" пока замыкает турнирную таблицу.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" одержало победу над "Куньлунем" в чемпионате КХЛ – 4:1. Матч состоялся в четверг вечером на "Минск-Арене".
 
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