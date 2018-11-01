ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат

02.11.2018 13:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 2 ноября началась рабочая поездка главы государства в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посещает единственное в стране предприятие, которое специализируется на переработке различных видов пушно-мехового сырья и пошиве из него одежды и аксессуаров.

Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат

Здесь Президенту доложат о выполнении его поручений по развитию кожевенно-мехового производства.

Пять лет назад Витебский меховой комбинат за одну базовую величину приобрел обувной флагман – компания «Марко». Сегодня инвестпроект – это современное производство, на котором создано более 300 новых рабочих мест. В год на предприятии производят более полумиллиона шкурок пушного сырья.

Планируется, что глава государства ознакомится с работой нескольких цехов. Также Президенту покажут готовую продукцию комбината.

Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат

Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат
Новости по теме

Есть ли в политике место дружбе? Ответ Александра Лукашенко

Александр Лукашенко – студентам ГрГУ: Добавляйте опыта и знаний каждый год, хотя бы понемножечку

Подводим итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

Визит Александра Лукашенко в Госуниверситет имени Янки Купалы. Репортаж СТВ

«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко

В Гродненском госуниверситете Александру Лукашенко подарили альбом с гравюрами

Президент Беларуси рассказал, какое место считает самым удобным для жизни

Александр Лукашенко пообещал, что строительство нового общежития в Гродно продолжится

‡агрузка...
Новости 24 часа

Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат

«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков

В Армении судьям выдадут табельное оружие для самообороны

Громили витрины и поджигали автомобили. Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина

Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»

Это сенсационная находка. Учёные установили возраст челна, найденного на дне Немана

Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов

«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября

Все новости
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 ноября началась рабочая поездка главы государства в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стекольный завод Ленского (1885-1901)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика