|
Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат
Новости Беларуси. 2 ноября началась рабочая поездка главы государства в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посещает единственное в стране предприятие, которое специализируется на переработке различных видов пушно-мехового сырья и пошиве из него одежды и аксессуаров.
Здесь Президенту доложат о выполнении его поручений по развитию кожевенно-мехового производства.
Пять лет назад Витебский меховой комбинат за одну базовую величину приобрел обувной флагман – компания «Марко». Сегодня инвестпроект – это современное производство, на котором создано более 300 новых рабочих мест. В год на предприятии производят более полумиллиона шкурок пушного сырья.
Планируется, что глава государства ознакомится с работой нескольких цехов. Также Президенту покажут готовую продукцию комбината.
Новости по теме
«Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко
‡агрузка...
Рабочая поездка Президента: Александр Лукашенко посещает Витебский меховой комбинат
«Не каждый член жюри знает, как задача правильно решается». В Гродно прошёл турнир юных математиков
В Армении судьям выдадут табельное оружие для самообороны
Громили витрины и поджигали автомобили. Во Франции свыше 100 человек задержаны после беспорядков на праздновании Хеллоуина
Президент Беларуси направил приветствие участникам XXV Международного кинофестиваля «Лiстапад»
Это сенсационная находка. Учёные установили возраст челна, найденного на дне Немана
Современная поэзия нужна для нашей души. Встреча с писателем Александром Ковалёнком состоялась в минском Доме литераторов
«Познавая белый свет». XXV Международный кинофестиваль «Лiстапад» откроется в Минске 2 ноября
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2 ноября началась рабочая поездка главы государства в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)