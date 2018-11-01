Названы самые гениальные компании мира

Журнал TIME опубликовал список из 50 гениальных компаний 2018 года, являющихся лидерами развития в своей индустрии.

В него попали компании совершенно разной величины: и такие гиганты, как Apple, Amazon, Nike, Domino’s, Nintendo, Singapore Airlines, и малоизвестные стартапы. Также там оказались такие компании, как DJI, Volvo, Xiaomi, Lockheed Martin, SpaceX, Netflix, Pinterest, пишет lenta.ru .

Отмечается, что в исследовании приняли участие редакторы и корреспонденты издания по всему миру. Им было предложено назвать компании, которые, на их взгляд, двигают прогресс и определяют развитие своей индустрии.

Затем кандидатов оценили по таким ключевым факторам, как оригинальность, влияние, успех и амбиции.

Ранее Apple и Amazon вошли в топ рейтинга самых дорогих компаний Best Global Brands 2018.