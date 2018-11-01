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Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги

02.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги соблюдения законодательства о пожарной безопасности магазина «Магия» ООО «Розничный стандарт» расположенного в г.Быхов, по ул. Ленина, 46 и общежития ГУКДСП «Быховская ПМК №247», по адресу: г. Быхов, ул. Ленина, 15.

Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги


Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги


Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведены мониторинги

 

Проведенный мониторинг магазина «Магия» показал, что предложенные ранее противопожарные мероприятия в рекомендациях органов государственного пожарного надзора выполнены в полном объеме. Магазин укомплектован необходимым количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями), помещения оборудованы предписывающими знаками пожарной безопасности. Персонала магазина задействованный в эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара.

Контрольное изучение состояния пожарной безопасности общежития ГУКДСП «Быховская ПМК №247» показало, что несмотря на недавнее привлечение инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 базовых величин руководителя указанной организации Богомазова И.Г. работы по созданию безопасных условий проживания граждан в общежитии до настоящего времени не завершены. Так, в настоящее время установленная в здании общежития автоматическая пожарная сигнализация не исправна. Необеспеченна и противодымная защита эвакуационных путей ведущих через лестничную клетку.

По результатам мониторинга инспекцией Быховского РОЧС к административной ответственности в размере 30 базовых величин привлечено юридическое лицо ГУКДСП «Быховская ПМК №247».

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский РОЧС

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги соблюдения законодательства о пожарной...
 
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