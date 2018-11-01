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Порошенко и Туск проведут встречу 8 ноября в Хельсинки
Президент Украины Петр Порошенко встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском в четверг, 8 ноября, Хельсинки (Финляндия).
Согласно графику Д.Туска, обнародованному на сайте Европейской комиссии, встреча с П.Порошенко состоится в рамках конгресса Европейской народной партии (ЕНП).
Источники агентства "Интерфакс-Украина" в Администрации президента Украины подтвердили запланированную встречу П.Порошенко и Д.Туска.
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Президент Украины Петр Порошенко встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском в четверг, 8 ноября, Хельсинки (Финляндия). Согласно графику...
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