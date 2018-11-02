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3 ноября. События и люди

03.11.2018 02:58 — Разное | Аргументы и факты  
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3 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день мужчин.

Панама - День Независимости.

США - Национальный день сэндвича.

ПРИМЕТЫ:

Илларион. Метёт первая пороша, но считали, что она - не путь, так как ещё бывало грязно.

РОДИЛИСЬ:

1882 Якуб КОЛАС (Константин Михайлович МИЦКЕВИЧ), классик белорусской литературы.

1883 Дмитрий Стахиевич МООР (ОРЛОВ), российский график, автор плаката «Ты записался добровольцем?».

1887 Самуил Яковлевич МАРШАК, российский поэт. Во время войны Уолт ДИСНЕЙ пожелал сделать фильм по пьесе Маршака «Двенадцать месяцев», и Маршак по этому поводу приехал на приём в Комитет по делам кино, которым тогда руководил БОЛЬШАКОВ. Поэта попросили подождать в приемной. Он прождал полтора часа, не дождался и уехал, оставив записку: «У вас, товарищ Большаков, Не так уж много Маршаков».

1921 Чарльз Деннис БРОНСОН (БУЧИНСКИ), американский актёр. Сын эмигрантов из Литвы.

1949 Александр Борисович ГРАДСКИЙ, российский певец, наставник шоу «Голос». Градский - это фамилия матери, до 16 лет он носил фамилию отца - ФРАДКИН. У Градского от трёх браков трое детей. Последний сын, Александр, родился в 2014 году от 34-летней Марины КОТАШЕНКО.

1959 Дольф ЛУНДГРЕН (наст.имя - Ганс), американский актёр шведского происхождения. Обладатель чёрного пояса по каратэ. Имеет учёную степень магистра химического машиностроения. Рост 195 см, вес 109 кг. Говорит на семи языках, включая японский. У него две дочери.

1982 Евгений Викторович ПЛЮЩЕНКО, российский фигурист и телеведущий. Родился в семье столяра. Женат вторым браком на продюсере Яне РУДКОВСКОЙ, у них сын Александр. Есть сын Егор от первого брака Евгения, по решению суда мальчик носит фамилию матери - ЕРМАК.

1988 Ренан Бардини БРЕССАН, белорусский футболист бразильского происхождения. Получил гражданство Беларуси в 2010 году.

СОБЫТИЯ:

1507 Муж Лизы ЧЕРАЛЬДИНИ (КЕРАЛЬДИНИ) заказал Леонардо Да ВИНЧИ её портрет. Картина станет всемирно известной под названием «Мона Лиза».

1888 Обнаружили последнюю жертву Джека ПОТРОШИТЕЛЯ. Преступник, охотившийся исключительно на женщин лёгкого поведения, так и не был пойман. Все шесть убийств были совершены ночью, маньяк всегда нападал сзади и напоследок «потрошил» своих жертв - у всех трупов были вырезаны внутренние органы.

1907 Во Франции совершил полёт первый в мире вертолёт (геликоптер).

1927 В Нью-Йорке под рекой Гудзон был открыт Голландский туннель - первый в мире подводный туннель для транспорта.

1954 В Японии на экран впервые вышел фильм «Годзилла».

1957 В СССР был запущен второй искусственный спутник с собакой Лайкой на борту. Её «гуманно» отравили последней порцией еды в космосе. Никакой особой службы человечеству несчастная Лайка не сослужила. Просто нужно было отправить в космос первое в истории живое существо. Американцы запустили на орбиту капсулу с обезьяной только тогда, когда научили возвращать капсулу на Землю - и обезьяна выжила.

1996 Умер БОКАССА, людоед, император Центральноафриканской республики. Своих политических оппонентов он просто съедал.

2007 В автокатастрофе вместе с женой и сыном погиб белорусский актёр Александр ДЕДЮШКО.

2010 Умер Виктор Степанович ЧЕРНОМЫРДИН, российский госдеятель. Ему принадлежат фразы: «Лучше водки хуже нет», «Здесь вам не тут», «Наши крестьяне пашут, не просыхая», «У меня приблизительно два сына» и другие сочные высказывания.

 
 
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