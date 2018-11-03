ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Может вызвать недовольство верующих". Власти отказали в переносе выходного с 7 на 2 ноября

03.11.2018 23:40 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрация: TUT.BY
С удивительной формулировкой.

Министерства труда и социальной защиты населения ответило на коллективное обращение граждан с просьбой перенести выходной день с 7 ноября, Дня Октябрьской революции, на 2 ноября, Дзяды. Оба дня в Беларуси являются праздничными, однако Дзяды не являются выходным.

В обращении, направленном оргкомитетом партии Белорусской христианской демократии упоминалось, что Конституция Беларуси запрещает установление идеологии политических партий в качестве обязательной для граждан, «тогда как 7 ноября почитается именно история Коммунистической Партии Советского Союза, которая установила однопартийную систему в Беларуси, разрушала храмы, организовала гонения на верующих и массовые репрессии против интеллигенции, крестьян и рабочих».

Вместо 7 ноября предлагалось сделать выходным днем ​​2 ноября — День памяти, или Дзяды, который «укрепит семейные ценности через посещение членами семьи кладбища предков, а в рамках объявленного 2018 года Годом малой родины усилит возможности граждан в наведении порядка в малых населенных пунктах».

Но в ответе из Минтруда за подписью первого заместителя министра Андрея Лобовича говорится, что «предложение о переносе выходного дня с 7 ноября на 2 ноября в настоящее время не рассматривается». По его словам, в Беларуси и так есть три выходных религиозных праздника (Рождество 7 января и 25 декабря, Радуница), а провозглашение «еще одного нерабочего праздничного дня (религиозного праздника) для верующих определенной конфессии может вызвать недовольство верующих других конфессий».

Более того, заявляет министр, «дата 7 ноября — День Октябрьской революции, стала одним из самых значимых событий XX века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории».

«История подтверждает значимость идеалов Великой Октябрьской Социалистической Революции — освобождение трудящихся от эксплуатации и угнетения, утверждение равноправия и социальной справедливости. Данные принципы заложены в Конституции Республики Беларусь. А для кого-то это просто еще один выходной, в течение которого можно просто отдохнуть или провести время с семьей», — отмечает замминистра Андрей Лобович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Такого Киркорова мы совсем не знали: король эстрады помогает сироте-колясочнице из Гомеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика