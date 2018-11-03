"Может вызвать недовольство верующих". Власти отказали в переносе выходного с 7 на 2 ноября

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Министерства труда и социальной защиты населения ответило на коллективное обращение граждан с просьбой перенести выходной день с 7 ноября, Дня Октябрьской революции, на 2 ноября, Дзяды. Оба дня в Беларуси являются праздничными, однако Дзяды не являются выходным.В обращении, направленном оргкомитетом партии Белорусской христианской демократии упоминалось, что Конституция Беларуси запрещает установление идеологии политических партий в качестве обязательной для граждан, «тогда как 7 ноября почитается именно история Коммунистической Партии Советского Союза, которая установила однопартийную систему в Беларуси, разрушала храмы, организовала гонения на верующих и массовые репрессии против интеллигенции, крестьян и рабочих».Вместо 7 ноября предлагалось сделать выходным днем ​​2 ноября — День памяти, или Дзяды, который «укрепит семейные ценности через посещение членами семьи кладбища предков, а в рамках объявленного 2018 года Годом малой родины усилит возможности граждан в наведении порядка в малых населенных пунктах».Но в ответе из Минтруда за подписью первого заместителя министраговорится, что «предложение о переносе выходного дня с 7 ноября на 2 ноября в настоящее время не рассматривается». По его словам, в Беларуси и так есть три выходных религиозных праздника (Рождество 7 января и 25 декабря, Радуница), а провозглашениеБолее того, заявляет министр, «дата 7 ноября — День Октябрьской революции, стала одним из самых значимых событий XX века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории».— отмечает замминистра Андрей Лобович.