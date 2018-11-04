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Глеб о 15-м чемпионстве БАТЭ: Капскому было бы приятно узнать, что мы это сделали
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился эмоциями после
— Приятно, что добились такого результата. Все хотели завоевать это чемпионство. Многие футболисты в БАТЭ благодарны Анатолию Капскому. Он сделал этот коллектив. Ему было бы приятно узнать, что мы это сделали.
— Почему игра получилась такой непростой?
— Во-первых, «Неман» — непростой соперник. Плюс в нашем чемпионате все хотят отобрать очки у БАТЭ, все на нас настраиваются по-особому. Ну и, конечно, сказались долгие перелеты. Усталость накладывает определенный отпечаток. Так что все не так легко.
— В раздевалку входил сын Анатолия Капского. Что он говорил?
— Он всех поздравил с завоеванием пятнадцатого титула. Поблагодарил ребят, сказал добрые слова. Естественно, было приятно, — сказал Глеб.
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился эмоциями после завоевания командой очередного чемпионства.
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