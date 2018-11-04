Еще один скандал может омрачить 25-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад". Автора индийской картины "Торговец браслетами" обвинили в сексуальных домогательствах, в связи с чем продюсеры картины предложили дирекции кинофестиваля снять фильм с программы.

Программный директор фестиваля Игорь Сукманов перед просмотром картины объяснил членам жюри создавшуюся ситуацию. Обвинения в сексуальных домогательствах в адрес автора фильма Эре Годда пришли в виде анонимного письма. После этого продюсер картины предложил исключить фильм из программы "Лістапада" во избежание скандала.

Дирекция минского кинофестиваля, рассмотрев данную ситуацию приняла решение демонстрировать данный фильм. Как пояснил И.Сукманов, обвинения анонимны, решение суда не вынесено – соответственно, обвинять режиссера нет смысла. Тем не менее, дирекция "Лістапада" предоставила право самим членам жюри принять окончательное решение, оценивать данный фильм по всем правилам, либо нет.

Картина "Торговец браслетами" принимает участие в конкурсе игрового кино "Молодость на марше". Данный конкурс объединяет картины молодых режиссеров, многие из которых являются дебютными. В конкурсе "Молодость на марше" 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" заявлено 11 картин.

Показ данного фильма состоится в кинотеатре "Центральный" 7 ноября. Начало– 14.15.

"Торговец браслетами" уже завоевал одну кинонаграду в нынешнем году. На МКФ в Роттердаме (Нидерланды) он был отмечен призом ФИПРЕССИ.

Режиссером картины является Эре Годда. Он родился в 1981 году в крестьянской семье в округе Мандья, штат Карнатака, и пришел в киноиндустрию уже в зрелом возрасте. Известность ему принес сценарий фильма "Тхитхи" режиссера Раама Редди. За свой вклад в создание фильма Годда получил награду Asia New Talent за лучший сценарий на Шанхайском МКФ в 2016 году, а также награду штата Карнатака как лучший автор диалогов.

"Торговец браслетами" – режиссерский дебют Эре Годда.

25-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит со 2 по 9 ноября 2018 года в Минске.

В фестивале принимают участие более 160 картин из 48 стран. Они представлены в конкурсной и внеконкурсной программе. Конкурсная программа кинофестиваля включает в себя основной конкурс игрового кино, конкурс "Молодость на марше", основной конкурс документального кино, конкурс национальных киношкол, национальный конкурс и конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

Фильмы кинофестиваля можно увидеть в кинотеатрах "Москва", "Центральный", "Мир", "Беларусь", "Пионер", музее истории белорусского кино и в Falcon Club Бутик Кино. Полное расписание кинофестиваля можно найти на его официальном сайте .

Учредители ММКФ «Лістапад» – министерство культуры Республики Беларусь и Минский городской исполнительный комитет. Организатор – Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".