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За прошедшие сутки на территории области произошли 2 пожара
05.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
4 ноября в 15.45 поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемой хозяйственной постройки в Лиде. В результате уничтожена кровля. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем (виновное лицо устанавливается).
4 ноября в 16.54 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Козловщина Дятловского района. Огнем уничтожены постельные принадлежности и диван. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.
Гродненское ОУМЧС.
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
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