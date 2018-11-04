За прошедшие сутки на территории области произошли 2 пожара





Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

4 ноября в 15.45 поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемой хозяйственной постройки в Лиде. В результате уничтожена кровля. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем (виновное лицо устанавливается).

4 ноября в 16.54 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском поселке Козловщина Дятловского района. Огнем уничтожены постельные принадлежности и диван. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.