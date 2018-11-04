ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Супергерои опаснее суперзлодеев - исследователи

05.11.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Ученые из Университета Херши, США, провели исследование, сколько ущерба наносят киномирам супергерои, а сколько - их антагонисты. И выяснили - первые виновны в гораздо больших разрушениях.

Исследователи проанализировали фильмы, вышедшие на экраны в 2015-2016 годах. 

Супергерои, по их оценке, в среднем совершали 23 насильственных действия в час, а суперзлодеи - только 18.

Главные положительные персонажи вступали в сражения 1021 раз, применяли оружие 659 раз, уничтожали имущество 199 раз, убивали 168 раз, прибегали к запугиванию и пыткам 144 раза.

В то время, как их враги использовали оружие 604 раза, вели боевые действия 599 раз, были замечены в издевательствах, запугиваниях и пытках 237 раз, уничтожали имущество 191 раз и убили 93 человек.

 

Поведение большинства супергероев недопустимо в реальном мире, отмечают исследователи. Они рекомендуют родителям объяснять детям нюансы и мотивы киногероев, рассказывать, что не существует абсолютного добра и абсолютного зла, а есть лишь поведение в конкретных обстоятельствах.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Университета Херши, США, провели исследование, сколько ущерба наносят киномирам супергерои, а сколько - их антагонисты. И выяснили - первые виновны в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сенно начинается суд по делу об организации заказного убийства девушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика