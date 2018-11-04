Супергерои опаснее суперзлодеев - исследователи

Ученые из Университета Херши, США, провели исследование, сколько ущерба наносят киномирам супергерои, а сколько - их антагонисты. И выяснили - первые виновны в гораздо больших разрушениях.

Исследователи проанализировали фильмы, вышедшие на экраны в 2015-2016 годах.

Супергерои, по их оценке, в среднем совершали 23 насильственных действия в час, а суперзлодеи - только 18.

Главные положительные персонажи вступали в сражения 1021 раз, применяли оружие 659 раз, уничтожали имущество 199 раз, убивали 168 раз, прибегали к запугиванию и пыткам 144 раза.

В то время, как их враги использовали оружие 604 раза, вели боевые действия 599 раз, были замечены в издевательствах, запугиваниях и пытках 237 раз, уничтожали имущество 191 раз и убили 93 человек.

Поведение большинства супергероев недопустимо в реальном мире, отмечают исследователи. Они рекомендуют родителям объяснять детям нюансы и мотивы киногероев, рассказывать, что не существует абсолютного добра и абсолютного зла, а есть лишь поведение в конкретных обстоятельствах.