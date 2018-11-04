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Представлена первая в мире зубная щетка с искусственным интеллектом
Даже электрическая зубная щетка не гарантирует, что вы не ленитесь и чистите зубы правильно.
Стоматологи решили исправить ситуацию, и разработали зубную щетку с искусственным интеллектом, Babahu X1. Сбор средств на производство гаджета запущен на платформе Indiegogo, авторы проекта уже собрали большую часть требуемых средств.
Все, что нужно - сжать U-образный гаджет зубами. И пока ваши зубы чистятся, можно заниматься другими утренними делами.
Babahu X1 различает резцы, клыки и боковые зубы, чтобы правильно почистить каждый. Щетинки обрабатывают их поверхности с шести сторон.
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Даже электрическая зубная щетка не гарантирует, что вы не ленитесь и чистите зубы правильно. Стоматологи решили исправить ситуацию, и разработали зубную щетку с...
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