Представлена первая в мире зубная щетка с искусственным интеллектом

Даже электрическая зубная щетка не гарантирует, что вы не ленитесь и чистите зубы правильно.

Стоматологи решили исправить ситуацию, и разработали зубную щетку с искусственным интеллектом, Babahu X1. Сбор средств на производство гаджета запущен на платформе Indiegogo, авторы проекта уже собрали большую часть требуемых средств.





Все, что нужно - сжать U-образный гаджет зубами. И пока ваши зубы чистятся, можно заниматься другими утренними делами.

Babahu X1 различает резцы, клыки и боковые зубы, чтобы правильно почистить каждый. Щетинки обрабатывают их поверхности с шести сторон.