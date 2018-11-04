ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлена первая в мире зубная щетка с искусственным интеллектом

05.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Даже электрическая зубная щетка не гарантирует, что вы не ленитесь и чистите зубы правильно.

Стоматологи решили исправить ситуацию, и разработали зубную щетку с искусственным интеллектом, Babahu X1. Сбор средств на производство гаджета запущен на платформе Indiegogo, авторы проекта уже собрали большую часть требуемых средств.

Представлена первая в мире зубная щетка с искусственным интеллектом

Все, что нужно - сжать U-образный гаджет зубами. И пока ваши зубы чистятся, можно заниматься другими утренними делами.

Babahu X1 различает резцы, клыки и боковые зубы, чтобы правильно почистить каждый. Щетинки обрабатывают их поверхности с шести сторон.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже электрическая зубная щетка не гарантирует, что вы не ленитесь и чистите зубы правильно. Стоматологи решили исправить ситуацию, и разработали зубную щетку с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Дорожко завершил карьеру в возрасте 27 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика