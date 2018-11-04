Будьте внимательны: солигорчанин нашел в городских лавках окровавленные иглы от шприцев

Мужчина нашел в лавках иглы от шприцев в крови. Они были закреплены так, что на них можно было легко напороться, присев или облокотившись на спинку скамьи.





Всего парень нашел около десяти игл.





пишет Святослав Кукреш в «ВКонтакте». «Игла была не новая, а явно б/у, с высохшей кровью. Достав её и выкинув в мусорку, прошёлся дальше по Октябрьской. Дальше больше. На следующей лавке нашел уже две торчащие иглы. Также вокруг лавки и под ней валялись ещё несколько иголок и колпачков от них. Ну и дальше под третьей лавкой была ещё одна игла», –Святослав Кукреш в «ВКонтакте».





Мужчина добавил, что подобные случаи уже были в конце 1990-х и начале 2000-х годов.





Солигорец сообщил об опасной находке правоохранителям. На место прибыл наряд.





В комментариях к посту начались споры, можно ли так заразиться ВИЧ. Пользователи пишут, что страшно выходить на прогулки с детьми.





В Солигорске самое большое количество наркозависимых в стране. Большинство ВИЧ-инфицированных в Солигорске – молодежь в возрасте 15-29 лет. В общей структуре заболевших преобладают мужчины – 60%, доля женщин составляет 40%.





С 2017 года все местные жители в возрасте от 18 до 60 лет, которые обратились за медпомощью, должны проходить обследование на ВИЧ.



