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В Беларусь попытались незаконно ввести телевизоры почти на 13 тысяч долларов

05.11.2018 17:52 — Разное | Tut.by  
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Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз в Беларусь крупной партии бытовой техники в Гомельской области, сообщается на сайте customs.gov.by.


Источник: customs.gov.by

Товары перемещались с нарушением законодательства Беларуси без маркировки контрольными знаками. В грузовом отсеке автомобиля, движущегося из России, обнаружили множество телевизоров, микроволновок, чайников и другой бытовой техники.




Незаконно ввозимые устройства передали в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомелю, начат административный процесс. Примерная стоимость всей обнаруженной техники составляет около 28 тысяч рублей (примерно 13,2 тысячи долларов).

 
Теги: Гомель
 
 
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