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В Беларусь попытались незаконно ввести телевизоры почти на 13 тысяч долларов
Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз в Беларусь крупной партии бытовой техники в Гомельской области,
Товары перемещались с нарушением законодательства Беларуси без маркировки контрольными знаками. В грузовом отсеке автомобиля, движущегося из России, обнаружили множество телевизоров, микроволновок, чайников и другой бытовой техники.
Незаконно ввозимые устройства передали в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомелю, начат административный процесс. Примерная стоимость всей обнаруженной техники составляет около 28 тысяч рублей (примерно 13,2 тысячи долларов).
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Начат административный процесс.
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