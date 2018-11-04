В Беларусь попытались незаконно ввести телевизоры почти на 13 тысяч долларов

Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз в Беларусь крупной партии бытовой техники в Гомельской области, сообщается на сайте customs.gov.by.



Источник: customs.gov.by

Товары перемещались с нарушением законодательства Беларуси без маркировки контрольными знаками. В грузовом отсеке автомобиля, движущегося из России, обнаружили множество телевизоров, микроволновок, чайников и другой бытовой техники.









Незаконно ввозимые устройства передали в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гомелю, начат административный процесс. Примерная стоимость всей обнаруженной техники составляет около 28 тысяч рублей (примерно 13,2 тысячи долларов).