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В Беларуси выросла просроченная задолженность по зарплате. Где больше всего предприятий-должников
Просроченная задолженность по зарплате на 1 ноября выросла до 7,4 млн. рублей, сообщает Белстат. Для сравнения: на начало августа эта сумма
Задолженность по зарплате на начало ноября была у 38 организаций (в августе — у 39).
Только в Брестской области на начало этого месяца не было организаций, за которыми числилась задолженность по зарплате. Лидирует по этому показателю Минск — 2 миллиона 991,2 тысячи рублей, на второй строчке — Минская область (2 миллиона 339,7 тысячи рублей). Для сравнения: в Витебской области задолженность по зарплате на начало ноября составляла 116,2 тысячи рублей, а в Гродненской — 121,9 тысячи.
По числу организаций-должников лидирует Минск — 12.
Напомним, в целом по стране просроченная задолженность по зарплате на 1 марта числилась за 195 предприятиями. Организации не смогли вовремя выплатить своим работникам в общей сложности 12,8 миллиона рублей,
В 2017 году, по официальной статистике, в Беларуси
— Большинство организаций, допустивших нарушения сроков выплаты заработной платы, имеют весьма низкую или отрицательную рентабельность, — уточняли ранее в Минтруда. — Основными причинами этого являются снижение темпов роста объемов производства, несвоевременные расчеты заказчиков за выполненные работы (товары, услуги), недостаток собственных оборотных средств, кредиторская задолженность организаций, наличие задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, сложности с реализацией готовой продукции, убыточная деятельность организаций.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах предприятия чаще всего задолжают своим сотрудникам.
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