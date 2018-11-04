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"Мисс Земля". Давайте посмотрим, кто побеждал в конкурсе за время его существования

05.11.2018 18:00 — Разное | Tut.by  
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В эти выходные выбрали новую победительницу одного из крупнейших конкурсов красоты в мире «Мисс Земля». Корону получила 23-летняя Фыонг Кхань Нгуен из Вьетнама.

«Мисс Земля» проводится под эгидой ООН, а потому победительниц выбирают не только по внешним критериям, но и по значимости гуманитарных проектов, которые они представляют на суд жюри.

Так как мы оценить эти проекты не можем, предлагаем просто вспомнить прошлых победительниц и проследить, как менялись представления об идеале красоты за последние 17 лет. Спойлер: кажется, представительницам Филиппин всегда везло больше всех.

«Мисс Земля — 2001», Катарина Свенсcон (Дания)


«Мисс Земля — 2002», Джейла Главович (Босния и Герцеговина)

Девушка была лишена титула за отказ от выполнения обязательств победительницы конкурса, и поэтому титул перешел к первой вице-мисс родом из Кении.


Уинфред Омвакве (Кения)

«Мисс Земля — 2003», Дания Принс (Гондурас)


«Мисс Земля — 2004», Присилла Мейреллис (Бразилия)

«Мисс Земля — 2005», Александра Браун (Венесуэлла)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexandra Braun (@alexandrabraunoficial) 31 Окт 2018 в 10:37 PDT

«Мисс Земля — 2006», Хиль Эрнандес (Чили)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Hil Hernandez (@hilhernandeze) 7 Фев 2018 в 1:23 PST

«Мисс Земля — 2007», Джессика Триско (Канада)


«Мисс Земля — 2008», Карла Генри (Филлипины)


«Мисс Земля — 2009», Ларисса Рамос (Бразилия)


«Мисс Земля — 2010», Николь Фариа (Индия)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Nicole Faria (@nicolefaria9) 1 Ноя 2017 в 2:04 PDT

«Мисс Земля — 2011», Ольга Алава (Эквадор)


«Мисс Земля — 2012», Тереза Файксова (Чехия)


«Мисс Земля — 2013», Алис Энрич (Венесуэла)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alyz Henrich (@alyzhenrich1) 19 Фев 2018 в 2:50 PST

«Мисс Земля — 2014», Джеми Хэррелл (Филиппины)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamie (Jay) Herrell (@jherrell94) 5 Апр 2018 в 5:22 PDT

«Мисс Земля — 2015», Анжелия Онг (Филиппины)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Angelia Gabrena Ong (@missearth.angelia) 25 Июл 2018 в 11:07 PDT

«Мисс Земля — 2016», Кэтрин Эспин (Эквадор)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от katherine Espín (@kathespin) 5 Июл 2018 в 9:41 PDT

«Мисс Земля — 2017», Карен Ибаско (Филиппины)


«Мисс Земля — 2018», Фыонг Кхань Нгуен (Вьетнам)

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от PHUONG KHANH (@phuongkhanh_me2018) 1 Ноя 2018 в 2:45 PDT

 
 
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Предлагаем вспомнить прошлых победительниц и проследить, как менялись представления об идеале красоты за последние 17 лет.
 
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