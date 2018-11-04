"Мисс Земля". Давайте посмотрим, кто побеждал в конкурсе за время его существования

В эти выходные выбрали новую победительницу одного из крупнейших конкурсов красоты в мире «Мисс Земля». Корону получила 23-летняя Фыонг Кхань Нгуен из Вьетнама.

«Мисс Земля» проводится под эгидой ООН, а потому победительниц выбирают не только по внешним критериям, но и по значимости гуманитарных проектов, которые они представляют на суд жюри.

Так как мы оценить эти проекты не можем, предлагаем просто вспомнить прошлых победительниц и проследить, как менялись представления об идеале красоты за последние 17 лет. Спойлер: кажется, представительницам Филиппин всегда везло больше всех.

«Мисс Земля — 2001», Катарина Свенсcон (Дания)





«Мисс Земля — 2002», Джейла Главович (Босния и Герцеговина)

Девушка была лишена титула за отказ от выполнения обязательств победительницы конкурса, и поэтому титул перешел к первой вице-мисс родом из Кении.





Уинфред Омвакве (Кения)

«Мисс Земля — 2003», Дания Принс (Гондурас)





«Мисс Земля — 2004», Присилла Мейреллис (Бразилия)

«Мисс Земля — 2005», Александра Браун (Венесуэлла)

«Мисс Земля — 2006», Хиль Эрнандес (Чили)

«Мисс Земля — 2007», Джессика Триско (Канада)





«Мисс Земля — 2008», Карла Генри (Филлипины)





«Мисс Земля — 2009», Ларисса Рамос (Бразилия)





«Мисс Земля — 2010», Николь Фариа (Индия)

«Мисс Земля — 2011», Ольга Алава (Эквадор)





«Мисс Земля — 2012», Тереза Файксова (Чехия)





«Мисс Земля — 2013», Алис Энрич (Венесуэла)

«Мисс Земля — 2014», Джеми Хэррелл (Филиппины)

«Мисс Земля — 2015», Анжелия Онг (Филиппины)

«Мисс Земля — 2016», Кэтрин Эспин (Эквадор)

«Мисс Земля — 2017», Карен Ибаско (Филиппины)





«Мисс Земля — 2018», Фыонг Кхань Нгуен (Вьетнам)